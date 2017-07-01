Сами не видим



Собств. инф.

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Администрация просит жителей сообщать, где в городе мусор и кто его там навалил. Более того, предлагается фотографировать, снимать на камеру, записывать номера машин, фиксировать время и место нарушения. Только в этом случае специалисты администрации будут наказывать виновных.Горячая линия по мусорным вопросам уже вторая. На первую принимают звонки о ямах на дорогах. Этого тоже сами не видят.Сообщить, где именно свалка, мало. Нужно задокументировать, кто её сделал.