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Сами не видим


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Вчера, 14:07
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В Ангарске начала работать горячая линия по вопросам несанкционированных свалок и нарушения правил благоустройства. Назвали её символично - «Кто это сделал?».

Администрация просит жителей сообщать, где в городе мусор и кто его там навалил. Более того, предлагается фотографировать, снимать на камеру, записывать номера машин, фиксировать время и место нарушения. Только в этом случае специалисты администрации будут наказывать виновных.

Горячая линия по мусорным вопросам уже вторая. На первую принимают звонки о ямах на дорогах. Этого тоже сами не видят.

Сообщить, где именно свалка, мало. Нужно задокументировать, кто её сделал.

Собств. инф.

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