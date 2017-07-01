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Красивая Настя


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Сегодня, 12:40
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Красивая Настя

22 июня в Иркутске прошел финал регионального этапа всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная!», за главный титул которого боролись 28 участниц. Приз «Мисс очарование» достался ангарчанке Анастасии ПЕНЯГИНОЙ.

Об этой девушке наша газета писала не раз. Настя много лет ведет курсы по здоровому питанию, пропагандирует идею родовых поместий. Два года назад судьба послала этой девушке серьезное испытание («В» от 19.12.2016 г. - «Мы попросили у Бога смирения»). Однако оно не помешало Насте двигаться к мечте. В ноябре 2016 года она прошла кастинг в иркутском модельном агентстве, где отучилась четыре месяца, получив диплом с одними пятерками по специальности «демонстратор одежды, модель». Всё это время, живя в приличном отдалении от города, Настя ездила на занятия в Иркутск на автобусе.

Она удачно прошла практику, снялась в рекламном ролике иркутского жилого комплекса «Стрижи». По счастливому сов-падению кастинг-менеджер позвонила Пенягиной 7 января, в день её рождения, с известием, что она единственная из непрофессиональных актеров выбрана на роль. И именно ей в конкурсе красоты достался приз от издания «АиФ-Иркутск».

- В этом конкурсе могли участвовать все желающие: и модели, и любая краси-вая девушка. Важно понимать, что конкурс красоты и моделинг – несколько разные вещи. В моделинге ты вешалка. Твоя цен-ность в том, как ты демонстрируешь одежду. У тебя должны быть соответству-ющие параметры. В конкурсах красоты оценивают внешность, харизму и обаяние.

Оксана ТИХАЯ

Фото: www.irk.aif.ru


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Сегодня, 17:13 - Edwinnox написал(а):
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