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Как мы будем жить с 1 июля


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Сегодня, 01:39
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Как мы будем жить с 1 июля

С 1 июля традиционно изменились тарифы на коммунальные услуги. И это не единственное, за что нам теперь придётся платить больше, чем раньше.

*Конечно, все мы привыкли платить за тепло не в каких-то гигакалориях, а за квадратные метры. Но, к сожалению, сейчас единой цифры просто не существует. Потому что в домах, где установлены общедомовые приборы учёта, оплата идёт по факту. Специалисты Иркутскэнергосбыта смогли назвать нам только приблизительную цифру для домов, в которых ОДПУ нет. Это 24,53 рубля за квадратный метр. Цифра эта условная, так что ждём в начале августа квитанций.

В любом случае с 1 сентября мы начинаем платить за тепло по другой, новой, схеме только в отопительный период, чисто по фактическому потреблению. А значит, суммы в счетах снова изменятся.

КСТАТИ

С 1 июля 2017 года вступает в действие распоряжение правительства РФ от 19.11.16 № 2464-р, которое определяет индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2017 год.

В этом постановлении для Иркутской области определён индекс 5. В большинстве регионов России этот индекс не превышает 4, однако самый высокий – 7 – установлен для Москвы. Напомним, что губернатор Иркутской области своим постановлением (утвержден указом губернатора Иркутской области от 12 декабря 2016 года N 293-уг) установил предельный индекс повышения тарифов в Иркутской области в размере 7,1, а по просьбам руководителей некоторых муниципалитетов он увеличен.

ЧТО ЕЩЁ

В сфере ЖКХ с 1 июля вводится ещё одно новшество. Именно с этого дня в системе ГИС ЖКХ должна быть размещена информация обо всех действующих управляющих компаниях: основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, работы и услуги по содержанию многоквартирного дома, цены на услуги. За неразмещение или неполное размещение такой информации предусмотрена административная ответственность (письмо Минстроя РФ от 17.04.17 № 16390-ог/04).

Запрещена продажа алкогольной продукции в полимерной таре объёмом более 1,5 литра. За нарушение этого запрета следует штраф от 100 до 500 тысяч рублей (ФЗ от 23.06.16 №202-ФЗ).

Изменился минимальный размер оплаты труда. С 1 июля он увеличивается на 4% - с 7500 до 7800 рублей.

Анастасия КУРМАЗОВА

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