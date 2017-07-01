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Две сотни не сдали


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Сегодня, 14:48
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У российских школьников закончились экзамены. О том, как ангарские выпускники их сдали, 4 июля рассказала представителям СМИ начальник управления образования администрации АГО Лариса ЛЫСАК.

ДЕВЯТЫЕ КЛАССЫ

Тот экзамен, который сдают после 9 класса, называется основным государственным экзаменом (ОГЭ). В этом году в сдаче ОГЭ было новшество: для получения своего первого аттестата школьник должен был сдать аж четыре предмета. То есть получить аттестат стало сложнее. Кроме обязательных русского языка и математики, надо было сдать ещё два предмета по выбору. Несдача хотя бы одного экзамена является основанием для неполучения аттестата. По-прежнему два обязательных предмета могли сдавать только выпускники с ограниченными возможностями здоровья.

Итак, обязательные русский язык и математику в АГО сдавали 2225 девятиклассников, из них 38 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пересдавать в сентябре будут: 63 ребенка русский язык и 153 – математику. Всего в сентябре пойдут пересдавать экзамены по разным предметам 202 выпускника девятых классов.

Среди предметов по выбору популярностью у девятиклассников пользовались обществознание, биология, информатика и география. Самый непопулярный предмет по выбору, как это ни грустно, - литература. Её во всём нашем округе сдавали только 65 человек. Выпускники не читают, а значит, не умеют мыслить, и это факт.

Девятиклассники, которые в сентябре с пересдачей не справятся, останутся на повторный год обучения. Хотя в Иркутской области с 1 июля 2017 года вступил в силу новый закон № 22-оз («О внесении изменения в закон Иркутской области об отдельных вопросах образования»), от 4 апреля 2017 года, в соответствии с которым ребята, не сдавшие ОГЭ, имеют право получить среднее профессиональное образование по рабочим специальностям.

ОДИННАДЦАТЫЕ
КЛАССЫ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) после 11 класса в этом году сдавали 1272 выпускника, из них трое с ограниченными возможностями здоровья. Не были допущены к экзаменам по причине текущей неуспеваемости по каким-либо предметам семь человек. Напомним, что для получения аттестата после 11 класса достаточно сдать только русский язык и математику. Однако для поступления в вуз необходимы ещё предметы по выбору в зависимости от специфики вуза.

Русский язык сдали 99,8% всех детей (не сдали два человека). Есть в Ангарске три стобалльницы: Елизавета ИВАНОВА из лицея № 1, Дарья ШИШКИНА из гимназии № 1 и Валерия АХМЕТОВА из лицея № 2. Ещё 67 выпускников по русскому языку получили более 90 баллов.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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