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Не тратя время и нервы


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Сегодня, 02:27
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11 июля, с 10.00 до 17.00, управление МВД России по Ангарскому городскому округу проводит единый день оказания государственных услуг в электронном виде.

Сотрудники помогут гражданам зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. При этом для успешной регистрации на данном веб-ресурсе нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования). Граждан, имеющих доступ (логин и пароль) к порталу государственных и муниципальных услуг, проконсультируют, как подать заявление в электронном виде на получение необходимой госуслуги.

Впоследствии через личный кабинет на портале госуслуг граждане смогут, не тратя лишнее время и нервы, решать миграционные вопросы, а при необходимости – вопросы с ГИБДД и отделом по вопросам лицензионно-разрешительной системы.

Сотрудники правоохранительных органов советуют жителям Ангарска воспользоваться подобной возможностью и оформить нужные документы без очереди, в кратчайшие сроки и под контролем специалистов.

Полиция отмечает, что подача заявления в электронном виде позволит сократить срок изготовления справки до 10 дней.

Обратиться за помощью 11 июля можно:

- в управление МВД России по Ангарскому городскому округу по адресу: улица Карла Маркса, 52;

- в отдел по вопросам миграции по адресу: 12 микрорайон, дом 21;

- в РЭО ГИБДД по адресу: 252 квартал, дом 40.

Собств. инф.


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