Не тратя время и нервы

Собств. инф.

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Сотрудники помогут гражданам зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. При этом для успешной регистрации на данном веб-ресурсе нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования). Граждан, имеющих доступ (логин и пароль) к порталу государственных и муниципальных услуг, проконсультируют, как подать заявление в электронном виде на получение необходимой госуслуги.Впоследствии через личный кабинет на портале госуслуг граждане смогут, не тратя лишнее время и нервы, решать миграционные вопросы, а при необходимости – вопросы с ГИБДД и отделом по вопросам лицензионно-разрешительной системы.Сотрудники правоохранительных органов советуют жителям Ангарска воспользоваться подобной возможностью и оформить нужные документы без очереди, в кратчайшие сроки и под контролем специалистов.Полиция отмечает, что подача заявления в электронном виде позволит сократить срок изготовления справки до 10 дней.Обратиться за помощью 11 июля можно:- в управление МВД России по Ангарскому городскому округу по адресу: улица Карла Маркса, 52;- в отдел по вопросам миграции по адресу: 12 микрорайон, дом 21;- в РЭО ГИБДД по адресу: 252 квартал, дом 40.