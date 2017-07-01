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Через расстояния


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Сегодня, 03:05
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Люди не деревья. В землю не врастают. Поэтому иногда случается, что некоторые ангарчане становятся бывшими.

Через расстояния
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ остаётся нашим читателем, даже уехав в Москву.

Кто-то ищет в других городах лучшей доли. Кто-то женится или выходит замуж. Кто-то уезжает к родным. А кому-то врачи рекомендуют сменить место жительства.

Но, переехав, многие из наших бывших начинают испытывать ностальгию. По городу, по друзьям-знакомым, по привычным домам, улицам и скверам и ещё тому важному и настоящему, что называется малой родиной.

А значит, и по нашей газете «Время», которая три раза в неделю рассказывает, что происходит в родном городе.

Так случилось и с одним из известных ангарчан, почётным гражданином города, бывшим председателем Думы АМО, экс-мэром Ангарска Владимиром НЕПОМНЯЩИМ, который в сентябре прошлого года уехал в Москву. В июне Владимир Александрович специально прилетел в Ангарск к открытию памятника первостроителям.

А потом пришёл в нашу редакцию, после чего у нас в газете появилось интервью с ним («В» № 60 от 8 июня, стр. 5 - «Город строят не начальники»).

Тогда же мы подписали Владимира Непомнящего на электронную версию газеты «Время». Сделали это по его просьбе. Вернувшись в Москву, Владимир Александрович позвонил нам и спросил, как можно оформить электронную подписку. Сейчас он получает нашу газету три раза в неделю. Как и раньше. Только она приходит к нему по электронной почте.

Такая вот сейчас у нас пошла жизнь. Если вам кто-то или что-то дорого - расстояния значения не имеют.

Кстати, электронную подписку можно подарить близким и родным, уехавшим из города.

Если вы хотите также подписаться на нашу газету, звоните по телефону 8-964-809-78-16 или по ангарскому номеру (отдел доставки газеты «Время») 52-29-55.

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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