43 супружеские пары получили медали «За любовь и верность»

- подчеркнул глава региона.По словам Губернатора, для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, залог спокойствия и гармонии. С семьи начинается жизнь человека, происходит формирование его как гражданина. Только среди родных людей, где царят взаимное уважение, добрые традиции почитания старшего поколения, возможно воспитание достойных гражданСупруги собрались на церемонию награждения из Иркутска, Зимы, Ангарска, Братска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Саянска, Бодайбо Боханского, Киренского, Тулунского, Ольхонского,Нижнеилимского, Баяндаевского, Осинского, Тайшетского, Мамско-Чуйского, Чунского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Стаж семи семейных пар уже перешагнул через 60 лет: Георгий Никифорович и Екатерина Федоровна Зарубины из Братска вместе уже 61 год, Супруги из Нижнеудинского района Альтаф Аскарович и Разия Хабибрахмановна Аскаровы отметили в этом году 60 лет совместной жизни. 64 года совместной жизни в этом году отмечают Герман Павлович и Людмила Григорьевна Еныгины. Три пары из Иркутска - Иван Семёнович и Полина Николаевна Карповы, Николай Антонович и Нэлля Николаевна Вотяковы, Семен Иванович и Вера Николаевна Копыловы вместе уже 66 лет.В 2017 году министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлены в Организационный комитет по проведению «Дня любви и верности в Российской Федерации» ходатайства о награждении медалью «За любовь и верность» 72 супружеских пар, проживающих на территории Иркутской области (кандидатуры для награждения медалью направлены всеми муниципальными образованиями Иркутской области). 29 супружеским парам вручение медалей «За любовь и верность» будет проведено в муниципальных образованиях.С 2008 по 2016 годы медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждены болеесупружеских пар.