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«Парад нетрезвых водителей» пройдет в Иркутске 13 июля


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Сегодня, 13:37
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«Парад нетрезвых водителей» пройдет в Иркутске 13 июля

13 июля в рамках акции «Трезвая пятница» впервые в регионе состоится «Парад нетрезвых водителей».

Мероприятие проводится с целью привлечения внимания общества к существующей проблеме управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Статистика свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые меры, вопрос пьянства за рулём не теряет актуальности. С начала года в Иркутске по вине нетрезвых водителей погибло 7 человек, более 60 получили травмы, из которых 11 - дети.

Значительное количество трагедий удалось предотвратить благодаря задержанию правонарушителей. С начала года сотрудниками дорожной полиции в областном центре выявлено более двух с половиной тысяч граждан, управлявших транспортом в нетрезвом виде, почти 150 из них сели пьяными за руль повторно.

Сотрудники ГИБДД приглашают всех желающих 13 июля в 13 часов на парковку у исторической застройки Иркутска «130 квартал» на улице 3 июля, мероприятие будет проходить в течение нескольких дней. Подробности «парада» будут сообщены позднее.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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