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55 миллионов рублей на ремонт драматического театра им. Н.П. Охлопкова


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Сегодня, 13:02
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55 миллионов рублей на ремонт драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Ремонт на сумму 55 миллионов рублей проведут в Иркутском академическом драматическом театре им Н.П. Охлопкова. Значительную часть средств – 35 миллионов рублей потратят на текущий ремонт основного здания. Специалисты приведут в порядок ложи и зрительскую часть здания, коридоры, лестничные марши, служебные и подсобные помещения, восстановят лепной и деревянный декор, паркет, напольное покрытие, потолочную розетку над зрительным залом.

На основной и камерной сценах проведут капитальный ремонт планшетов (полов). Они были установлены во время реконструкции театра в 1997-1999 годах и очень изношены, так как интенсивно эксплуатируются. Их заменят планшетами из сухого клееного пиломатериала высшей категории, при этом будут использованы современные методы крепежа, выполнена противопожарная обработка древесины и покраска.

Большие работы проведут в здании пристроя театра. В нём отремонтируют служебные помещения в подвальном и на первом этажах, заменят металлические отливы по фасаду, проведут частичный ремонт кровель, для создания нужного уклона для отвода воды от здания отремонтируют отмостку с перекладкой тротуарной плитки, проведут изоляцию цокольной части. Также в основном здании и пристрое театра заменят трубопроводы крупных диаметров на холодном, горячем водоснабжении и отоплении.

Для проведения всех работ разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной стоимости и торги. Работы по текущему и капитальному ремонту состоятся во время отпуска театра. Их начнут на следующей неделе, завершат к началу сентября. Первым мероприятием, которое пройдёт в обновлённом помещении, станет XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова.

irkobl.ru
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