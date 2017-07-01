На основной и камерной сценах проведут капитальный ремонт планшетов (полов). Они были установлены во время реконструкции театра в 1997-1999 годах и очень изношены, так как интенсивно эксплуатируются. Их заменят планшетами из сухого клееного пиломатериала высшей категории, при этом будут использованы современные методы крепежа, выполнена противопожарная обработка древесины и покраска.Большие работы проведут в здании пристроя театра. В нём отремонтируют служебные помещения в подвальном и на первом этажах, заменят металлические отливы по фасаду, проведут частичный ремонт кровель, для создания нужного уклона для отвода воды от здания отремонтируют отмостку с перекладкой тротуарной плитки, проведут изоляцию цокольной части. Также в основном здании и пристрое театра заменят трубопроводы крупных диаметров на холодном, горячем водоснабжении и отоплении.Для проведения всех работ разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной стоимости и торги. Работы по текущему и капитальному ремонту состоятся во время отпуска театра. Их начнут на следующей неделе, завершат к началу сентября. Первым мероприятием, которое пройдёт в обновлённом помещении, станет XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова.