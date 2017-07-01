Цвети и пахни!

Окна бывают разные. Люди тоже.Когда вы в последний раз заглядывались на цветущие балконы? Вот и я не помню. А ведь было время, когда хозяева балконов и открытых лоджий Ангарска соревновались друг с другом, поражая цветочными композициями. Сейчас на фасадах «растут» преимущественно кондиционеры. Пропало то, что способно даже обычную «хрущевку» превратить в интересный объект. Честное слово, уныние накатывает. Куда подевались энтузиасты, любители украшать жизненное пространство за пределами собственной квартиры?
Иногда цветы всё же есть, но они живут за закрытыми стеклянными створками балконов и лоджий. Чаще же люди просто не заморачиваются украшением балкона, других проблем хватает. Мы долго колесили по улицам, но, похоже, все красивые балконы попрятались в глубине кварталов. Наконец, на сером фоне пятиэтажки в 17-м микрорайоне увидели два ярких живописных окна. Именины сердца! На белой решетке в форме паутины словно выткан весёлый пестрый ковёр из ампельных и кустовых петуний, огненных настурций, разноцветных флоксов и гацаний в подвесных кашпо. Впечатление, будто вместо обычных очков глядишь в окуляры калейдоскопа. Стоит только начать, и вот уже цветы растут не только на личном окне, но и на крыльце общего подъезда.
Хозяйки этой квартиры - две сестры, Вера и Любовь. Цветами особенно любит заниматься 64-летняя Вера ЛЕБЕДЕВА. Она работает кастеляншей в детском садике № 29, который как раз напротив её окон. В 2003 году Вера Николаевна переехала в Ангарск из Нерюнгри ухаживать за мамой, где из-за вечной мерзлоты на газонах растут лишь одуванчики. С тех пор на её окне цветут не слишком капризные садовые растения, названия некоторых она даже толком не знает. «Если бы у нас был балкон, мы бы на нем помидоры выращивали», - смеется Лебедева.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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