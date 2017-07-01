Балкон заказывали?



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Стремление расширить свою жилую площадь – это как основной инстинкт. Бороться с ним бесполезно. Сколько бы ни было у нас квадратных метров под солнцем, всё равно кажется мало, ещё бы кусочек! А балкон - это ведь не только дополнительная площадь, но и кладовка, морозилка, сквер, курилка – и всё твоё, личное, в шаговой, как говорится, доступности.Конечно, идея пристроя балконов на первые этажи не нова. И в том, чтобы узаконить такое сооружение, нет особых проблем, говорят, отдел архитектуры обычно возражений не имеет, особенно если речь идёт о домах внутри кварталов, не влияющих на внешний вид городских улиц. Чего там говорить, у нас и на центральной улице можно лоджию в гараж переделать, и у архитектуры не будет возражений.Однако положа руку на сердце заметим - смотрится такая конструкция как минимум странно. Было бы ещё ничего, если бы жители дома решили сделать такой «апгрейд» организованно, все вместе. Или хотя бы как-то симметрично. Но один-единственный скворечник, воткнутый в неожиданном месте, красоты дому не добавляет.