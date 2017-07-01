Клара, которая поёт

Члену Союза журналистов России Кларе Ануфриевне ХАМАГАНОВОЙ 8 июля исполнилось 80 лет. Коллеги поздравляют её с юбилеем и радуются её творческому долголетию. Слева направо: редактор газеты «Маяк» Геннадий ТАШКИНОВ, рабочие корреспонденты Григорий СКИДАН, Клара ХАМАГАНОВА, Анатолий ГОРДИЕНКО, Виктор ХАНБЕКОВ, корреспондент газеты «Маяк» Элеонора ШИШКОВА.
Писать о коллегах - для меня дело святое, очень интересные люди. Так и хочется подражать писателю Юрию НАГИБИНУ в его рассказах о художниках и композиторах. Когда в 1972 году после окончания Иркутского госуниверситета я пришла работать в редакцию газеты «Маяк» нефтехимкомбината, Клара там уже писала репортажи и зарисовки. Печаталась во всех ангарских газетах, а также в областных. А лет десять как стала писать детские сказки, стихи, песни, частушки. В её коллекции 2000 частушек.
Сама она считает себя последней из могикан. В свою родную газету «Маяк» она пишет уже 52 года, других таких внештатных авторов в городе больше нет. Проработав на комбинате много лет и заслужив звание ветерана труда, перешла в воспитательно-трудовую колонию УВД.
В феврале 1965 года появилась её первая заметка «Каждому найти себя». В то время она работала в цехе КИПиА газового завода мастером производственного обучения старшеклассников. А когда два года спустя её избрали секретарём комитета комсомола завода, строчки о работе молодёжи потекли из-под её пера из номера в номер. В четырёх альбомах у неё дома размещены 400 длинных и коротких публикаций из разных изданий города. Она годами подбирает и хранит редкие событийные фотографии.
В большой крупногабаритной квартире с высокими окнами, у гостиницы «Саяны», её подборками книг, журналов, папок, почётных грамот, дипломов заняты полки, шкафы, тумбочки и другая красивая классическая мебель. К примеру, такой коллекции о Сталине, какая есть у неё, в Ангарске не найти. Если ты к ней пришёл, живи спокойно, никуда не ходи, всё найдёшь здесь, как в архивах хорошей библиотеки. Я как-то зарылась в одной из комнат, что и гостеприимную хозяйку потеряла из виду. Слышала только, как она в других комнатах ходит и поёт. Приходила не однажды и поняла, что охватить все эти сокровища никогда не смогу. Клара Ануфриевна ХАМАГАНОВА – победитель областного конкурса на лучшую статью на тему «Участие Польши и поляков во второй мировой войне».
Активно и много писали в газетах города рабочие корреспонденты Анатолий ГОРДИЕНКО, Виктор ХАНБЕКОВ, Григорий СКИДАН, Михаил ЮХРИЛОВ... Они порой писали больше нас, штатных сотрудников. Мы все жили одной творческой семьёй, не различали, кто, где и кем работает. Просто мы все были родственные души, умели мечтать, фантазировать, а главное – писать.
Клара была и остаётся человеком увлечённым. Общественная работа привела её в Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Училась заочно и на отлично. Получила профессию культпросветработника высшей категории. Своих наставниц, что были у неё в Ангарске, вспоминает с особым теплом: Галину БАЛАКШИНУ, массовика-организатора из профилактория комбината, Людмилу ИВАНОВУ, массовика из ДК «Нефтехимик». Позже несколько лет она ездила к Ивановой в Геленджик работать в летний сезон с отдыхающими.
В Ангарской воспитательно-трудовой колонии она была заведующей клубом, где кипела по-настоящему живая работа.
- Мы выпускали стенгазеты отрядов, писали в областную газету «Слава труду». Мои подопечные учились выпускать литературные альманахи, проводили политические бои. Я очень люблю петь русские народные песни, вместе со мной пели и мои воспитанники. Ребятам особенно нравились патриотические песни.
Людмила РОССОВА,
фото из личного архива автора
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