Клара, которая поёт

Людмила РОССОВА,

фото из личного архива автора

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Писать о коллегах - для меня дело святое, очень интересные люди. Так и хочется подражать писателю Юрию НАГИБИНУ в его рассказах о художниках и композиторах. Когда в 1972 году после окончания Иркутского госуниверситета я пришла работать в редакцию газеты «Маяк» нефтехимкомбината, Клара там уже писала репортажи и зарисовки. Печаталась во всех ангарских газетах, а также в областных. А лет десять как стала писать детские сказки, стихи, песни, частушки. В её коллекции 2000 частушек.Сама она считает себя последней из могикан. В свою родную газету «Маяк» она пишет уже 52 года, других таких внештатных авторов в городе больше нет. Проработав на комбинате много лет и заслужив звание ветерана труда, перешла в воспитательно-трудовую колонию УВД.В феврале 1965 года появилась её первая заметка «Каждому найти себя». В то время она работала в цехе КИПиА газового завода мастером производственного обучения старшеклассников. А когда два года спустя её избрали секретарём комитета комсомола завода, строчки о работе молодёжи потекли из-под её пера из номера в номер. В четырёх альбомах у неё дома размещены 400 длинных и коротких публикаций из разных изданий города. Она годами подбирает и хранит редкие событийные фотографии.В большой крупногабаритной квартире с высокими окнами, у гостиницы «Саяны», её подборками книг, журналов, папок, почётных грамот, дипломов заняты полки, шкафы, тумбочки и другая красивая классическая мебель. К примеру, такой коллекции о Сталине, какая есть у неё, в Ангарске не найти. Если ты к ней пришёл, живи спокойно, никуда не ходи, всё найдёшь здесь, как в архивах хорошей библиотеки. Я как-то зарылась в одной из комнат, что и гостеприимную хозяйку потеряла из виду. Слышала только, как она в других комнатах ходит и поёт. Приходила не однажды и поняла, что охватить все эти сокровища никогда не смогу.Активно и много писали в газетах города рабочие корреспонденты Анатолий ГОРДИЕНКО, Виктор ХАНБЕКОВ, Григорий СКИДАН, Михаил ЮХРИЛОВ... Они порой писали больше нас, штатных сотрудников. Мы все жили одной творческой семьёй, не различали, кто, где и кем работает. Просто мы все были родственные души, умели мечтать, фантазировать, а главное – писать.Клара была и остаётся человеком увлечённым. Общественная работа привела её в Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Училась заочно и на отлично. Получила профессию культпросветработника высшей категории. Своих наставниц, что были у неё в Ангарске, вспоминает с особым теплом: Галину БАЛАКШИНУ, массовика-организатора из профилактория комбината, Людмилу ИВАНОВУ, массовика из ДК «Нефтехимик». Позже несколько лет она ездила к Ивановой в Геленджик работать в летний сезон с отдыхающими.В Ангарской воспитательно-трудовой колонии она была заведующей клубом, где кипела по-настоящему живая работа.