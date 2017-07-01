Кризис не закончился. И конца-края ему не видно. По официальной статистике, почти 40 процентов россиян экономят на еде. Ангарчане тоже в основной своей массе не стали жить лучше и веселее. Поэтому встретиться с молодой многодетной семьей, которая живет своим хозяйством и спокойно смотрит в будущее, нам показалось очень интересно. БЕКШАЕВЫ знают: работа у них будет всегда.
Несколько лет назад молодожены Александр и Соня БЕКШАЕВЫ добровольно поменяли город на деревню, точнее, на жизнь в своем доме и ведение хозяйства («В» от 20.08.2016 г. – «На рождение сына муж подарил мне белую кобылицу»)
. Соне 28 лет, Александру 33. Вместе с тремя детьми, 5-летним Артуром, 3-летним Артёмом и годовалой Аришей, они живут в микрорайоне Северный не так давно, но уже стали своего рода знаменитостью. В поселке, где люди всегда держали много скота и птицы, теперь с этим уже не всё так просто. Дворы, где держат десяток кур да несколько поросят, по пальцам пересчитать можно.
У Бекшаевых же мычат в загоне две коровы и два теленка, похрюкивают свиньи и поросята. В стайке бекают три барана, там же вольеры для четырех десятков кроликов. В этом году хозяйка завела около 80 штук домашней птицы, не только привычных кур, но и гусей, индоуток, цесарок, индюков. У них на столе всегда есть свежие молоко и сметана, творог и мясо, деревенские яйца, зелень и овощи со своих 40 соток, полученные по традиционным дедовским технологиям. Кролики, как говорили классики, это не только ценный мех, но и 3-4 кг диетического, легкоусвояемого мяса.
И нет времени рефлексировать, что будет, если они потеряют работу. Потому что ребята знают: работа будет всегда. Ведь всё, что у них есть, зависит лишь от них самих, а не от настроения начальства или политической обстановки в стране.
О превращении городской девушки в сельчанку Соня вспоминает с улыбкой. Этот выбор оказался для нее совсем не трудным. Окончив АЭЮК с дипломом дизайнера, по профессии она поработала всего ничего.
- Оказалось, скучно сидеть за компьютером целый день! А потом я вышла замуж за Сашу. У него остался дедушкин домик с участком. Я огляделась вокруг: земли-то сколько! Вспомнилось детство, проведенное у родственников в Старом Китое. Я начала растить рассаду и продавать её на рынке. Потом пошли курочки и другая живность. Так мы и ушли в огород.
Муж тоже рядом, занимается исключительно по хозяйству. Никого из помощников, кроме как на прополку картошки (уж очень много её на корм скоту нужно), Бекшаевы не нанимают. Всё сами. Даже дети берут по маленькому ведёрку и идут за папой, который копает, а мама показывает, куда кидать клубни.
- Вот картошку окучили, завтра будем капустой заниматься, - планирует Соня. И так каждый день. В феврале-марте начинается эпопея с землей для рассады, в теплицы заносят обогреватели. Эта пора самая тяжелая, ведь одновременно идут отёлы. Следом - торговля рассадой на рынке. В августе Соня снова выходит на рынок сначала с овощами, а позже с квашеной капустой и солеными огурцами.
Переделав с утра всю необходимую работу, только в полдень она может передохнуть. Вечером, забрав Артемку из садика, Соня снова идет кормить, поить, доить, сепарировать. В свободное время ездит на «Сатурн» за кормами или смотрит в Интернете, что нового появилось в плане ухода за сельскохозяйственными животными. Компьютерные навыки оказались совсем не лишними.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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