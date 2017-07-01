Пенсию задержат

Ольга САНИНА

Позже на три дня пенсию будут получать не только жители Ангарска, но и других территорий региона. Причины не поясняются. Хотя такая задержка для некоторых пожилых людей, живущих от пенсии до пенсии, неприятна.В июле пенсионерам немного повезет - пенсию им доставят до 21 числа, так как 23 июля - воскресенье, а если выплатной день выпадает на выходные, то деньги поступают в пятницу.