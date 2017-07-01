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Медведи переехали


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Сегодня, 18:59
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Многие ангарчане уже успели потерять живые скульптуры, которые в прошлом году посадили на перекрёстке Ленинградского и Ангарского проспектов. Не переживайте, мы их нашли. Медведи переехали к перинатальному центру, в новый сквер «Аистёнок». Работы по их установке ведёт подрядная организация «Фито-флер».

Медведи переехали
Заполнить скульптуру растениями – ювелирная работа. Руки до них дошли только в середине лета.

Жить медведи будут по старой схеме – металлический каркас обмазали землёй в несколько сантиметров, в ней небольшим прутиком делают лунки, куда и сажают растения. На этих мишках, а их здесь целая семья – 4 штуки, несколько сотен очитков. Это такое растение из рода суккулентов. Преимущество в том, что оно очень неприхотливое, впитывает в себя влагу и не требует постоянного полива.

- Мы уже заканчиваем высадку. На Ангарском проспекте вместо мишек установят 3 шара, - рассказала нашей газете сотрудница подрядной организации.

Кроме этого, живая скульптура появится на кольце перекрёстка улицы Декабристов и Ангарского проспекта, там установят кувшин. 3 шара появятся на аллее Любви. Общая стоимость работ по посадке цветов, в том числе установке скульптуры, составила 3,5 миллиона рублей.

Будут ли огораживать скульптуры, как в прошлом году, пока неизвестно. Всё зависит от нас с вами. Если опять начнём, как дикие обезьяны, сажать на них детей, выковыривать растения, чтобы пересадить на дачу, придётся обнести лентой.

Ольга КНЯЗЕВА,
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