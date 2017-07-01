Вышли из подвала



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Несколько десятилетий пациенты попадали в стационар хирургического, проктологического, гастроэнтерологического отделений и отделения челюстно-лицевой хирургии через подвал. Чтобы оказаться в приемном отделении, приходилось спускаться по лестнице и проходить по плохо освещенному коридору. Историю болезни на пациента заполняли в присутствии других пациентов и сопровождающих их друзей и родственников. В помещении приемника не было никаких перегородок. Только стулья вдоль стены и стол, за которым оформлялись медицинские документы.Теперь в приемном покое есть регистратура, кабинет дежурного врача, смотровая, перевязочная, палата наблюдения, в которую временно определяют пациентов, привезенных по «скорой».