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Вышли из подвала


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Вчера, 23:53
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С этой недели прием пациентов в хирургическом корпусе городской больницы № 1 проводится на 1 этаже здания. Вход через парадную лестницу.

Несколько десятилетий пациенты попадали в стационар хирургического, проктологического, гастроэнтерологического отделений и отделения челюстно-лицевой хирургии через подвал. Чтобы оказаться в приемном отделении, приходилось спускаться по лестнице и проходить по плохо освещенному коридору. Историю болезни на пациента заполняли в присутствии других пациентов и сопровождающих их друзей и родственников. В помещении приемника не было никаких перегородок. Только стулья вдоль стены и стол, за которым оформлялись медицинские документы.

Теперь в приемном покое есть регистратура, кабинет дежурного врача, смотровая, перевязочная, палата наблюдения, в которую временно определяют пациентов, привезенных по «скорой».

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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