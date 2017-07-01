Снимите и сообщите

[/right] - пояснили нашей газете в управлении по капитальному ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации.



Административная комиссия уже принимает решение – обойтись предупреждением или выписать штраф. Если второе, то какой: размер варьируется от одной до трёх тысяч рублей.



[right]Ольга КНЯЗЕВА

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Эта проблема волновала ангарчан давно. А в 2015 году были внесены изменения в правила благоустройства округа – нарушителей можно было привлекать к административной ответственности. Специалисты отдела благоустройства администрации совместно с представителями административной комиссии и сотрудниками ГИБДД выезжали с рейдом по ангарским дворам. Тех, кого удавалось найти, штрафовали. Недостаток такой работы в том, что комиссия выезжала с проверкой тогда, когда все нарушители тоже были на работе. Поэтому проблема не решалась, а только накапливалась.212 квартал, дом 9. Жительница Клавдия Ивановна рассказывает нашей редакции:Точно такие же возмущения у жителей в разных частях города. По всей видимости, дошли они и до администрации. Решили, что административные протоколы можно составлять на основании фото или видеосъемки.