.
,

Снимите и сообщите


0

Сегодня, 09:46
 Количество просмотров: 30
    

Нарушителей правил парковки начали массово ловить и штрафовать. Только за прошлый месяц было составлено 40 административных протоколов на тех автомобилистов, которые оставляют свои машины на газоне.

Эта проблема волновала ангарчан давно. А в 2015 году были внесены изменения в правила благоустройства округа – нарушителей можно было привлекать к административной ответственности. Специалисты отдела благоустройства администрации совместно с представителями административной комиссии и сотрудниками ГИБДД выезжали с рейдом по ангарским дворам. Тех, кого удавалось найти, штрафовали. Недостаток такой работы в том, что комиссия выезжала с проверкой тогда, когда все нарушители тоже были на работе. Поэтому проблема не решалась, а только накапливалась.

212 квартал, дом 9. Жительница Клавдия Ивановна рассказывает нашей редакции:

- Сначала люди ставили свои машины на тротуарах, заезжая на газоны одним колесом. Теперь они детскую площадку облюбовали.

Точно такие же возмущения у жителей в разных частях города. По всей видимости, дошли они и до администрации. Решили, что административные протоколы можно составлять на основании фото или видеосъемки.

- Сейчас работа ведётся более масштабно. Это связано с тем, что люди раньше и не знали, что материалы можно к нам присылать, теперь начали активно этим пользоваться. Главное, чтобы на фото был отчётливо виден государственный номер машины. В ГИБДД мы запрашиваем данные на владельца, потом направляем документы в административную комиссию,
[/right] - пояснили нашей газете в управлении по капитальному ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации.

Административная комиссия уже принимает решение – обойтись предупреждением или выписать штраф. Если второе, то какой: размер варьируется от одной до трёх тысяч рублей.

[right]Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари
Семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике
Водноспортивный комплекс в Иркутске нашел своего хозяина
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Виновник ДТП в СИЗО
Ничего не жалко
Чуть не рвануло!
Все новости категории

Общество
Снимите и сообщите
Вышли из подвала
Медведи переехали
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (154)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru