Снимите и сообщите

Нарушителей правил парковки начали массово ловить и штрафовать. Только за прошлый месяц было составлено 40 административных протоколов на тех автомобилистов, которые оставляют свои машины на газоне.
Эта проблема волновала ангарчан давно. А в 2015 году были внесены изменения в правила благоустройства округа – нарушителей можно было привлекать к административной ответственности. Специалисты отдела благоустройства администрации совместно с представителями административной комиссии и сотрудниками ГИБДД выезжали с рейдом по ангарским дворам. Тех, кого удавалось найти, штрафовали. Недостаток такой работы в том, что комиссия выезжала с проверкой тогда, когда все нарушители тоже были на работе. Поэтому проблема не решалась, а только накапливалась.
212 квартал, дом 9. Жительница Клавдия Ивановна рассказывает нашей редакции:- Сначала люди ставили свои машины на тротуарах, заезжая на газоны одним колесом. Теперь они детскую площадку облюбовали.
Точно такие же возмущения у жителей в разных частях города. По всей видимости, дошли они и до администрации. Решили, что административные протоколы можно составлять на основании фото или видеосъемки.- Сейчас работа ведётся более масштабно. Это связано с тем, что люди раньше и не знали, что материалы можно к нам присылать, теперь начали активно этим пользоваться. Главное, чтобы на фото был отчётливо виден государственный номер машины. В ГИБДД мы запрашиваем данные на владельца, потом направляем документы в административную комиссию,
[/right] - пояснили нашей газете в управлении по капитальному ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации.
Административная комиссия уже принимает решение – обойтись предупреждением или выписать штраф. Если второе, то какой: размер варьируется от одной до трёх тысяч рублей.
[right]Ольга КНЯЗЕВА
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