Сёма хочет ходить

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного

архива ЛЕБЕДЕВЫХ

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Сема родился на 34-й неделе беременности (отошли воды). С рождения ребенок стоял на учете у невролога, но диагноз ДЦП ему поставили только в пять месяцев. Его мама Валентина рассказала нашей газете:- Мы в прошлом году уже проходили курс реабилитации в клинике МЕЛЬНИКОВОЙ Е.А. – специализированном центре лечения детей с ДЦП. После него сын стал уверенно передвигаться вдоль опоры. Мы с ним ежедневно дома занимаемся лечебной физкультурой, ходим в бассейн и на массаж. Но чтобы Семен пошел самостоятельно, курс необходимо повторить.На лечение вместе с перелетом необходимо 223 тысячи рублей. Семья весь год старалась отложить деньги. Валентина в социальных сетях обращалась к добрым людям за помощью. Она в пользу сына регулярно проводила различные акции, помогающие собрать деньги на лечение. Не хватает 51 тысячи рублей. Поможем?, может перевести деньги, отправив смс: слово «Перевод» пробел номер телефона пробел и сумма. Валентине Анатольевне Л.