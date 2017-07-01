Сёма хочет ходить

Многодетной семье ЛЕБЕДЕВЫХ срочно требуется наша помощь на реабилитацию младшего сына Семена в одном из лучших санаториев страны. 3 августа мальчик с мамой вылетают в Севастополь.
Сема родился на 34-й неделе беременности (отошли воды). С рождения ребенок стоял на учете у невролога, но диагноз ДЦП ему поставили только в пять месяцев. Его мама Валентина рассказала нашей газете:
- Мы в прошлом году уже проходили курс реабилитации в клинике МЕЛЬНИКОВОЙ Е.А. – специализированном центре лечения детей с ДЦП. После него сын стал уверенно передвигаться вдоль опоры. Мы с ним ежедневно дома занимаемся лечебной физкультурой, ходим в бассейн и на массаж. Но чтобы Семен пошел самостоятельно, курс необходимо повторить.
На лечение вместе с перелетом необходимо 223 тысячи рублей. Семья весь год старалась отложить деньги. Валентина в социальных сетях обращалась к добрым людям за помощью. Она в пользу сына регулярно проводила различные акции, помогающие собрать деньги на лечение. Не хватает 51 тысячи рублей. Поможем?
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из личного
архива ЛЕБЕДЕВЫХ
Карта Сбербанка: 639002189005139203 У кого подключен мобильный банк
ВТБ24 4272290719713018
Телефон мамы 89021740154.
, может перевести деньги, отправив смс: слово «Перевод» пробел номер телефона пробел и сумма. Валентине Анатольевне Л.