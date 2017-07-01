Два в одном

Именно так выписывают нашу газету 11000-й подписчик Сергей Иванович ПЫРОВ и его сын Александр Сергеевич. Две газеты в один ящик.
- Так надёжнее, у сына почтовый ящик разбит
, - говорит подписчик. - Почтальоны приносят два экземпляра, один я передаю сыну.
Родился Сергей Иванович в деревне в Ульяновской области, окончил медицинский институт. По специальности он врач-хирург. После окончания вуза молодого специалиста в 1965 году позвали в Тайшет, пообещали за это квартиру в Иркутске и специализацию по грудной хирургии. Три года Сергей Иванович проработал в Тайшете, но обещанного не получил. - Мы по соревнованиям были знакомы с Александром МЯСНИКОВЫМ, травматологом ЦМСЧ-28, он мне сказал: приезжай в Ангарск, получишь квартиру
, - вспоминает наш подписчик. - Я уволился и в первый же день после приезда в город получил ключи от двухкомнатной квартиры.
Всю жизнь Сергей Пыров (до 79 лет, вот вам, люди, пример профессионального долголетия!) проработал в ЦМСЧ-28. Работал общим хирургом, после стал заместителем начальника медсанчасти по медицинской части. Два года назад ушел на пенсию. Конечно же, мы спросили его, как он оценивает здоровье ангарчан. Он ответил:- Население города стареет, молодёжь разъезжается. А вообще, по-моему, сейчас здоровье одинаковое по всей России. В деревне дела обстоят ещё хуже. А у нас все-таки четыре больницы в городе. А вот деревня разорена. Дорог нет, за медицинской помощью попробуй добраться в случае форс-мажора… Мне нравится, как этот вопрос решили в Казани. Первым делом в республике проложили дороги до всех деревень. Затем создали сосудистый центр. После чего в Татарстане за год смертность от инсультов и инфарктов снизилась на 10%. Увы, работать в нашей профессии и раньше было очень нелегко, а сейчас в здравоохранении вообще интересные вещи творятся... А ведь профессия врача одна из самых сложных. У нас нет права на ошибку. Нет времени на раздумья.
Тем не менее выяснилось, что наш подписчик – основатель врачебной династии. По его стопам пошли и сын, и внук, который в этом году окончил мединститут.
Газету нашу Сергей Иванович выписывает с 1969 года, с тех пор, как переехал в наш город. От нашей редакции он получил в подарок сертификат в «Посуда-центр».
Наталья ОЖОГИНА