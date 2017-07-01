Два в одном



Наталья ОЖОГИНА

, - говорит подписчик. -Родился Сергей Иванович в деревне в Ульяновской области, окончил медицинский институт. По специальности он врач-хирург. После окончания вуза молодого специалиста в 1965 году позвали в Тайшет, пообещали за это квартиру в Иркутске и специализацию по грудной хирургии. Три года Сергей Иванович проработал в Тайшете, но обещанного не получил., - вспоминает наш подписчик. -Всю жизнь Сергей Пыров (до 79 лет, вот вам, люди, пример профессионального долголетия!) проработал в ЦМСЧ-28. Работал общим хирургом, после стал заместителем начальника медсанчасти по медицинской части. Два года назад ушел на пенсию. Конечно же, мы спросили его, как он оценивает здоровье ангарчан. Он ответил:Тем не менее выяснилось, что наш подписчик – основатель врачебной династии. По его стопам пошли и сын, и внук, который в этом году окончил мединститут.Газету нашу Сергей Иванович выписывает с 1969 года, с тех пор, как переехал в наш город. От нашей редакции он получил в подарок сертификат в «Посуда-центр».