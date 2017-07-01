ЛОВИ МОМЕНТ!

Что нужно успеть сделать этим летом



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА



Катитесь!



Мария ИЛЬЮШКИНА



Валяйтесь!

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Итак, где их набрать? Слава Богу, мы живём не в мегаполисе. Для того чтобы попасть на природу – настоящую, с птицами, рыбами, полевыми цветами и прочими зоологическими радостями, не надо даже никуда ехать. Из любой точки города до этой самой природы можно дойти пешком. Но есть, конечно, места, пользующиеся особенной любовью.Первым делом мы думаем про Китой. Да-да, мы помним, что купаться там нельзя и это реально опасно для жизни. Поэтому заходить в воду не советуем. Но отдохнуть-то можно! Песчаных диких пляжей на Китое много. По берегам живут водяные крысы, ондатры. Если не шуметь как сбежавшие из зоопарка обезьяны, то их вполне можно увидеть. Милейшие существа. Как и сусликов, которых по полянкам тоже много.Есть, конечно, в таком отдыхе и не самая приятная сторона. По берегам Китоя страсть как грязно. Вот пойма реки у старого Китойского моста. Не прошло и полгода, как здесь проводился масштабный субботник. И что же мы видим? Все усилия пошли прахом. А всё почему? Не умеем убирать за собой? Спору нет. Есть такой грех. Но, товарищи, куда убирать-то? Ни одного мусорного контейнера поблизости. Единственное благо цивилизации – деревянный туалет класса «сортир». Дикий отдых в самом прямом смысле этого слова.Ещё одно место. Так называемый карьер в районе микрорайона Строитель. Бывшая свалка плотно заросла полевыми цветами, если не приглядываться, то и не видно строительного мусора. Люди купаются в пруду, ведь вода довольно тёплая. Правда, я всё время вспоминаю страшную историю, рассказанную сотрудниками госинспекции по маломерным судам. Утонул в карьере человек. В первый день его не нашли, а на второй уже и поиски не понадобились: тело всплыло на поверхность. В то время как, по словам профессионалов, до этого должно было пройти не менее трёх дней! Это говорит только о том, что всяких микроорганизмов, полезных и не очень, в той воде более чем достаточно. Так что купаться мы там не советуем. Как и везде, кроме Еловского водохранилища, где у нас единственный официальный пляж и дежурит спасатель.Вот только не все знают, что летом здесь ещё круче. Потому что на самом деле ледяной каток – это красивое озеро. И вид с горы такой, что не стыдно фотографии потом в соцсети выложить.Итак, что такое Куражные горки летом? Сейчас здесь работает одна большая горка высотой с пятиэтажный дом. Надеваем на себя спасательный жилет (это обязательное условие для всех, даже для мастеров спорта по плаванию), внимательно слушаем инструктора, примащиваемся на снаряд, напоминающий надувной матрац, только с ручками, и… ура!Летим по горке, кричим, радуемся жизни, вылетаем на воду, по инерции катимся дальше, пока батарейка не иссякнет. Потом гребём на снаряде на берег. Для тех, кому и этого мало, работает трамплин. А ещё никто не запрещает перевернуть снаряд и окунуться. Тем, у кого это получилось нечаянно, не стоит расстраиваться, озеро хоть и глубокое, но очень тёплое. Для детей самое оно. Уметь плавать не нужно! Жилеты для этого на всех и надевают.На месте выяснилось, что здесь можно кататься как в одиночку, так и на 2-, 3-местных снарядах. Они хороши как для родителей с детьми, так и для компаний. И они очень популярны. Потому что более устойчивы, а ещё потому, что вместе всегда веселее.Ну и небольшой бонус. Наверху есть площадка, открытая для всех, на которой стоят столики. Здесь можно бесплатно устроить пикник или даже пожарить шашлыки. А вот за катание нужно будет заплатить: за 30 минут - 200 рублей, за 1 час – 300 рублей. И есть спеццена для групп от 10 человек - 200 рублей за час.К счастью, в Ангарске сохранились островки нетронутого леса, где можно закрыть глаза, вдохнуть поглубже хвойный аромат и отдохнуть, постоять, посидеть и даже полежать. В санитарно-защитной зоне сейчас лилии цветут и земляника поспела. Ешьте, любуйтесь, фотографируйте – запоминайте краски и запах лета и не говорите, что вы в этот день болели.Для получения новых незабываемых эмоций осваивайте в парках не только пешеходные дорожки. Устройте себе пикник на траве. Бутерброды, воду и фрукты с пледом захватите. Работа работой, а обеденный перерыв никто не отменял. А может, и вечером время появится на то, чтобы книжку на травке почитать или просто поваляться на ней, рассматривая проплывающие облака. Не забудьте положить в карман или сумочку кедровые орешки. Белочки вам за это лакомство спасибо скажут.