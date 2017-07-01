Как прошел «Парад нетрезвых водителей»

В центре областного центра вблизи исторической застройки «130-й квартал» расположены 8 участников «парада» - это поврежденные в автоавариях машины. С каждым транспортным средством связана какая-либо трагедия на дороге, в результате которой погиб или пострадал человек. Из числа прочих автокатастроф, представленный транспорт объединяет одно – в момент ДТП каждый из водителей не выполнил одно из главных требований безопасности дорожного движения, а именно находился за рулем в нетрезвом виде.В рамках акции дорожные полицейские установили специально изготовленные дорожные знаки, а каждый «экспонат» имеет пояснительную надпись, повествующую об обстоятельствах ДТП. За несколько дней свидетелями «парада» стали десятки тысяч горожан. Проезжающие мимо выставки автомобилисты сбавляли скорость, чтобы посмотреть на ужасные последствия автоаварий. Прохожие с любопытством рассматривали поврежденный транспорт, размещали фотографии в социальных сетях, обсуждали увиденное с друзьями.Акция собрала немало положительных откликов у граждан, представителей средств массовой информации, пользователей соцмедиа и блоггеров города.Как отмечают организаторы, именно наглядная демонстрация последствий пренебрежения правилами дорожного движения способствует повышению у граждан сознательности. Ни один очевидец «парада» не остался равнодушным к увиденному и каждый для себя отметил, что выпитый за рулём алкоголь приводит к трагедиям.