Книги, посвящённые Евгению Евтушенко

В числе мероприятий, посвященных юбилею поэта, - творческая встреча с иркутскими писателями Альбертом Гурулёвым и Иваном Козловым, которая состоится 19 июля в центральной библиотеке Шелехова. 20 июля всех желающих приглашают на вечер-встречу с фотохудожником Владимиром Харитоновым «Мой Евтушенко» в кают-компании музея «Ледокол «Ангара» в Иркутске. На ней будут представлены фотографии Евгения Евтушенко из фондов Иркутского областного краеведческого музея.15 июля в Шелехове и поселке Баклаши работал мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Была представлена выставка «Я буду жить долго» с книгами о жизни и творчестве Евгения Евтушенко и фотографиями поэта, которые сделал известный иркутский фотограф Эдгар Брюханенко. Свой архив он передал организатору таких выездов Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Увидеть работы можно на сайте электронной библиотеки «Хроники Приангарья».Поэт Евгений Евтушенко являлся Почётным гражданином Иркутской области, обладателем Государственной премии РФ в области литературы и искусства, лауреатом международных премий, номинантом на Нобелевскую премию по литературе. Он приобрел широкую известность во времена хрущёвской оттепели, когда вместе с поэтами Бэллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, Робертом Рождественским в Большой аудитории Политехнического музея проводил поэтические вечера. Евгений Евтушенко был секретарем Правления Союза писателей СССР и правления Содружества писательских союзов, сопредседателем писательской ассоциации «Апрель» и членом общества «Мемориал». Последние годы жил в США, регулярно приезжал на родину. Поэт умер 1 апреля 2017 года, похоронен на Переделкинском кладбище в Москве, рядом с Борисом Пастернаком.