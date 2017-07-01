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Книги, посвящённые Евгению Евтушенко


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Сегодня, 14:01
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Книги, посвящённые Евгению Евтушенко

Презентация книг о всемирно известном поэте Евгении Евтушенко, родиной которого является город Зима Иркутской области, состоится в Иркутске. Писатели Виталий Комин и Анатолий Прищепа подготовили издание «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко», в котором рассказывают о жизни поэта с 1932 по 1962 и с 1963 по 1965 годы. Презентация пройдет 18 июля, в день рождения поэта, в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Министерство культуры и архивов Иркутской области планирует закупить эти издания для фондов государственных и муниципальных библиотек региона.

В числе мероприятий, посвященных юбилею поэта, - творческая встреча с иркутскими писателями Альбертом Гурулёвым и Иваном Козловым, которая состоится 19 июля в центральной библиотеке Шелехова. 20 июля всех желающих приглашают на вечер-встречу с фотохудожником Владимиром Харитоновым «Мой Евтушенко» в кают-компании музея «Ледокол «Ангара» в Иркутске. На ней будут представлены фотографии Евгения Евтушенко из фондов Иркутского областного краеведческого музея.

15 июля в Шелехове и поселке Баклаши работал мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Была представлена выставка «Я буду жить долго» с книгами о жизни и творчестве Евгения Евтушенко и фотографиями поэта, которые сделал известный иркутский фотограф Эдгар Брюханенко. Свой архив он передал организатору таких выездов Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Увидеть работы можно на сайте электронной библиотеки «Хроники Приангарья».

Поэт Евгений Евтушенко являлся Почётным гражданином Иркутской области, обладателем Государственной премии РФ в области литературы и искусства, лауреатом международных премий, номинантом на Нобелевскую премию по литературе. Он приобрел широкую известность во времена хрущёвской оттепели, когда вместе с поэтами Бэллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, Робертом Рождественским в Большой аудитории Политехнического музея проводил поэтические вечера. Евгений Евтушенко был секретарем Правления Союза писателей СССР и правления Содружества писательских союзов, сопредседателем писательской ассоциации «Апрель» и членом общества «Мемориал». Последние годы жил в США, регулярно приезжал на родину. Поэт умер 1 апреля 2017 года, похоронен на Переделкинском кладбище в Москве, рядом с Борисом Пастернаком.

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