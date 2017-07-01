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Цветочница Анюта


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Сегодня, 19:59
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Ищем самый нарядный балкон


На самом деле ее зовут Зинаида, но муж с уважением называет ее цветочницей Анютой. Заслуженно. За тот райский уголок, который Зинаида УТЮЖНИКОВА, воспитатель детского сада, устроила на своем балконе. Жаль только, что высоко: Зинаида и Дмитрий Утюжниковы живут в 72-м квартале, в обычной хрущевке, на пятом этаже. Но их балкон утопает в цветах, поэтому его видно издалека.

Цветочница Анюта

Когда мы вышли на балкон, то ахнули: годеция и кларкия растут махровыми нежно-розовыми, белыми, малиновыми цветами. Алиссум и выглядит восхитительно, и запах у него особый, медовый. А еще лобелия, разные виды петуньи, вьюнки. Как такое богатство разместилось на узеньком балкончике? Тут Дмитрий жене помог, сделал прочные и вместительные ящики для цветов, соорудил арку из проволоки, сделал навес, чтобы цветы можно было от палящего солнца прикрывать.
- Душа просит красоты, а у нас лето такое короткое. Хочется его насытить цветом и запахом. Выйдешь утром на балкон, воздух - не надышишься, - говорит Зинаида.
Кто же такую красоту не полюбит? Вот только она с неба не падает, чтобы ее создать, нужно руки приложить. А балкон Утюжниковых цветет и пахнет уже 45 лет - столько они живут в 72-м квартале.
У этой женщины и в квартире много цветов, стены увешаны ее вышивками. Добавим и такой потрясающий факт - Зинаида не только за цветами, но и за собой ухаживает, за год похудела на 37 кг!
Её цветочную инициативу подхватили соседи, балкон этажом ниже расцвел всеми цветами радуги, а супруги Светлана и Евгений ЗИМИНЫ, живущие на первом этаже, устроили оранжерею и на окнах своей квартиры, и у подъезда.
Подходишь к такому дому, видишь красоту, сотворенную неравнодушными людьми, и сердце радуется.

Ольга КРАСНОВА, фото автора

P.S. Вы тоже выращиваете на балконе цветы? Знаете таких людей? Расскажите нам о них по тел. 52-26-58.
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