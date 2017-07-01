Клещи не спят

За прошедшую неделю по Иркутской области зарегистрировано 339 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.



Всего с начала сезона, то есть с мая, зарегистрировано 12575 случаев обращения по поводу присасывания клещей, в том числе 2716 детей. Вирусным клещевым энцефалитом за сезон заболели 39 человек, в том числе 3 ребенка, боррелиозом – 33 человека, в т.ч. 3 ребенка, клещевым риккетсиозом – 21 человек, в т.ч. 9 детей.

Центры профилактики клещевых инфекций, куда вы можете обратиться в Ангарском городском округе:

- медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел.: (3955) 57-15-30, 57-15-33)

- лечебно-диагностический центр МАНО (6а микрорайон, 12, тел.:

(3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47).



Собств. инф.