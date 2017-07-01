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Рядом с вечным студентом


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Сегодня, 20:16
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В Ангарске, в парке строителей, открылась аллея Профессионального мастерства

Аллея пока совсем небольшая и состоит из нескольких арт-объектов, сделанных руками учащихся средних профессиональных учебных учреждений. Таков результат работы проекта «Арт-прорыв», организованного молодёжным парламентом при Законодательном собрании Иркутской области.

Рядом с вечным студентом
Пока в аллее Профессионалов лишь четыре скульптуры. Но с каждым годом она должна расти.

Замечательно, что автор этого проекта Иван КОМЕЛЬКОВ, ангарчанин. Он предложил провести такой конкурс среди учащихся училищ, техникумов, колледжей и профессиональных лицеев. Делали кто что может, а депутаты молодёжного парламента выбирали лучших. Объекты-победители и были установлены в нашем ангарском парке. Кстати, половина из них никуда и не уезжала, потому что изготовлены они были силами студентов Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий. Именно они сделали памятник вечному студенту, сидящему на лавочке. По словам преподавателей, в дело шло всё, что попадалось под руки и годилось для сварки. В результате получился такой интересный железный человек. Студенты верят, что он станет изюминкой парка, а всем, кто посидит с вечным студентом рядом, улыбнётся удача не только в учёбе.
Организаторы конкурса признались, что пока были установлены только металлические объекты-победители. А есть ещё и деревянные. Но как сохранить эти работы под открытым небом, ещё не решили. Кроме того, ребята поделились планами проводить подобные конкурсы каждый год и продолжать ангарскую аллею.

Анастасия КУРМАЗОВА, фото Дарьи ПИЛИЗИНОЙ
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