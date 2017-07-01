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Повторение пройденного


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Сегодня, 20:18
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На прошлой неделе губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. В топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ» входит АО «Ангарский электролизный химический комбинат».

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, речь на встрече шла о перспективах работы АЭХК. Кроме того, была достигнута договоренность о подготовке и подписании меморандума между «Росатомом» и правительством Иркутской области.
В меморандуме планируется зафиксировать два ключевых направления: продолжение работы по ядерному производству и совместной работе над реализацией неядерных проектов.
Для поиска и привлечения инвесторов и резидентов на площадку АО «АЭХК» и в индустриальный парк на площадке АО «АЭХК» в мае текущего года под эгидой регионального правительства была создана совместная с ТВЭЛ, АЭХК и Ангарским округом рабочая группа.
Также обещают не оставить без внимания вопрос о принадлежности дороги, пролегающей через территорию АЭХК.
К сожалению, в официальном сообщении ничего не говорится о главном моменте, интересующем жителей Ангарска. А именно: о материальной поддержке и социальном развитии города, которое раньше в соглашениях с «Росатомом» проговаривалось отдельно. О средствах, выделенных в прошлом году (более 300 миллионов рублей, перечисленных в виде налога в бюджет Иркутской области), говорить уже перестали, отделались общим резюме: «Область Ангарску и так помогает всем чем может». И только особая депутатская комиссия в Думе АГО продолжает доискиваться конкретных ответов. Но о результатах своих поисков они доложат только в сентябре.

Надежда ИВАНОВА
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