.
,
{custom idexclude="143,149,150"}

Пособие на ребенка увеличат


0

Сегодня, 20:20
 Количество просмотров: 29
    

С января 2018 года в Иркутской области увеличат сумму ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет.

Для южных районов, куда относится Ангарск, она составит 294 рубля, на детей одиноких матерей - 588, детей военнослужащих по призыву – 411, детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 478 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Для сравнения: в 2017 году пособие на ребенка из полной семьи составляет 288 рублей, матерей-одиночек - 576 рублей, детей военнослужащих по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 432 рубля.
Напомним, что с июля 2016 года пособие на ребенка выплачивают ежеквартально. Такую материальную помощь государства имеют право получать только те семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально. При этом родители должны ежегодно свой доход подтверждать.

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Ангарская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы
Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сами виноваты?
Девочка выпала из окна
Неудачное приводнение самолёта
Все новости категории

Общество
Отметут долги
Пособие на ребенка увеличат
Повторение пройденного
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (191)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru