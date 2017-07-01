Пособие на ребенка увеличат

С января 2018 года в Иркутской области увеличат сумму ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет.



Для южных районов, куда относится Ангарск, она составит 294 рубля, на детей одиноких матерей - 588, детей военнослужащих по призыву – 411, детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 478 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Для сравнения: в 2017 году пособие на ребенка из полной семьи составляет 288 рублей, матерей-одиночек - 576 рублей, детей военнослужащих по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 432 рубля.

Напомним, что с июля 2016 года пособие на ребенка выплачивают ежеквартально. Такую материальную помощь государства имеют право получать только те семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально. При этом родители должны ежегодно свой доход подтверждать.



Ольга КРАСНОВА