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Отметут долги


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Сегодня, 20:22
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Алиментщики, штрафники и другие мелкие правонарушители теперь будут мести улицы, красить заборы и выносить утки. Такие обязательные работы стали альтернативой арестам, которые практиковались ранее. Решение о таком виде наказания принимает суд.

- Раньше мы привлекали к работам только тех, кто не оплачивал штрафы, по линии ГИБДД в том числе. В связи с декриминализацией статьи 157 («злостное уклонение от уплаты алиментов») мы можем привлекать и нерадивых родителей, которые забывают ежемесячно выплачивать деньги на содержание детей, - прокомментировала судебный пристав-исполнитель ангарского РОСП Наталья ФИЛЬКИНА.
Изменения в Уголовном кодексе были приняты 15 июля 2016 года. С одной стороны, это позволяет наказать человека, если, допустим, невозможно взыскивать долг с его зарплаты (официально работать, по всей видимости, стало дурным тоном). С другой стороны, это лишние руки, которые убирают город.
- Наказание по статье – либо арест, либо работы. Часто нарушители ходатайствуют в суде, чтобы не работать, а, допустим, отсидеть в камере. Максимум 15 суток. Работы назначаются до 100 часов, - добавила пристав.

Ольга КНЯЗЕВА

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