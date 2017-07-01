Отметут долги

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- Раньше мы привлекали к работам только тех, кто не оплачивал штрафы, по линии ГИБДД в том числе. В связи с декриминализацией статьи 157 («злостное уклонение от уплаты алиментов») мы можем привлекать и нерадивых родителей, которые забывают ежемесячно выплачивать деньги на содержание детей, - прокомментировала судебный пристав-исполнитель ангарского РОСП Наталья ФИЛЬКИНА.Изменения в Уголовном кодексе были приняты 15 июля 2016 года. С одной стороны, это позволяет наказать человека, если, допустим, невозможно взыскивать долг с его зарплаты (официально работать, по всей видимости, стало дурным тоном). С другой стороны, это лишние руки, которые убирают город.- Наказание по статье – либо арест, либо работы. Часто нарушители ходатайствуют в суде, чтобы не работать, а, допустим, отсидеть в камере. Максимум 15 суток. Работы назначаются до 100 часов, - добавила пристав.