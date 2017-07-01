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Хорошо замаскировал


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Сегодня, 11:00
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Когда «Победа» выглядит на миллион
Считается, что машина теряет половину цены, как только выезжает из салона. У этого правила, как и у всех остальных, есть исключение. Это доказал ангарчанин Александр СТУПИН. Его автомобилю и мотоциклу на двоих уже больше 100 лет. А их цена уже давно перевалила за миллион!
Хорошо замаскировал
Такой машина попала в руки к Александру.

Когда говорят о владельце ретроавтомобиля, сразу представляется толстосум. Но владелец этого раритетного авто – 44-летний сварщик на ангарском НПЗ. В его автопарке «Победа», 1950 года выпуска, и мотоцикл «Урал» 60-х. Всё дело в том, что реставрировал свою технику он своими руками.
«Победу» Александр купил в Барнауле. Поехал к друзьям, а там увидел её и влюбился. Старенькую, ржавенькую, постоянно кашляющую, он её видел совсем иной – сверкающей, красно-белой, с вытянутым кузовом и заниженной посадкой. Выкупил у бывшего владельца за 50 тысяч рублей.
- Хоть и плохонько, но она была на ходу. Сама доехала до Ангарска, не подвела. По пути я даже два штрафа схлопотал за превышение скорости. Так что хоть внешне она и выглядела старушкой, но душа в ней была жива!
Мне пришлось почти полностью поменять ей кузов. Из пластика отлил детали – крылья, багажник, капот. Родными, металлическими, остались только двери и крыша. Двигатель (рядную шестёрку) поставил от «Тойоты» – один из лучших японских двигателей. Ходовка и все остальные внутренности тоже от иномарок: часть от «Лексуса», часть от «Тойоты». Пару запчастей снял с УАЗа.

Хорошо замаскировал
800 тысяч и 1,5 года работы превратили её в завидный ретроавтомобиль.

Сейчас о марке автомобиля напоминает лишь наклейка на стекле советских времён.
Всё это время помогали Александру друзья. Среди них нет профессионалов, все секреты узнавали из Интернета, тут же пробовали. Дизайн-проект будущей «Победы» Александр разработал сам. Весь «фарш» обошёлся ему примерно в 800 тысяч рублей. Как отреагировала жена на такие внушительные траты?
- Я же не лезу в её кастрюльки на кухне и не говорю, из чего борщ нужно готовить. Вот и она всё понимает, поддерживает меня.
Сейчас за когда-то ржавенькую и неказистую 67-летнюю «Победу» предлагают дорогие иномарки и даже земельные участки. Конструктор признался, что отдал бы её, будь хороший вариант на обмен. А себе он и новую соберёт.
Машины Александра привлекали с самого детства. Когда ему было 10 лет, в семье появился ВАЗ-21013. Ездила мама, а вот ремонтировать четверокласснику пришлось учиться самому. Позже уже стали появляться иномарки - японские и европейские автомобили.
- Но это всё не то! Эти машины покупаешь в магазине, их делал кто-то другой, не ты. Я когда сижу за рулём своей «Победы», знаю, что все сделал своими руками. Хэнд мейд!
Когда работы с советским автопромом завершились, у него появились два мотоцикла «Урал» 60-х годов. За оба отдал 8 тысяч рублей.
- Свой мотоцикл я забирал практически в мешке – были рама и мотор. Второй, им занялся друг, был чуть лучше. За полгода мы их превратили в настоящие произведения искусства!
Сейчас совковый «Урал» больше похож на знаменитый «Харлей». Краска лоснится на солнце, сиденье из натуральной кожи с гравировкой, а мотор рычит так, что хочется купить беруши. И даже двигатель здесь украшен. Нет, не просто так, а со смыслом.
- Он же старый, поэтому я и решил украсить его славянскими символами. Байкеры даже заглядываются на него! Ну конечно, они свои в магазине купили, а я сам сделал.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото автора и из архива Александра СТУПИНА

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