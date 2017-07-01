Лишние люди

До них не ходят автобусы, им грозят отключить водуВ СНТ «Радуга» мы поехали по просьбе ангарчан, которые жаловались, что их садоводство расположено на болоте, а дорога к нему узкая и разбита до такой степени, что и автобус не ходит, и таксисты ездить отказываются. Люди уже не раз обращались в администрацию АГО, у которой эта дорога находится на балансе, но проблема не решена.По такой дороге люди едут на дачи.
СНТ «Радуга» находится в черте города, дорога длиной всего два километра. Нашей власти её отремонтировать – не такие уж и затраты. И действительно, едем и видим - навстречу движется грейдер, дорогу выравнивает.
Однако оказалось, что грейдер наняли три садоводства, расположенные рядом, - «Радуга», «Сибирский садовод» и «Дружба».
По информации Натальи ХУЗИНОЙ, председателя СНТ «Радуга», администрация АГО обещала расширить и заасфальтировать их дорогу еще в июне этого года. На дворе июль. Власть от своих обещаний не отказывается, но просит подождать: 27 июня 2017 года Василина ШУНОВА, начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО, ответила садоводам, что Ангарский округ принял участие в подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих и огороднических товариществ в Иркутской области». В результате будут выполнены работы по ремонту дороги СНТ «Радуга». Ведется подготовка аукционной документации. Ориентировочный срок выполнения работ - сентябрь 2017 года.
Удачное время проведения ремонтных работ! Как раз к окончанию дачного сезона.
Что в этой ситуации дачникам остается делать? Самим расширить и заасфальтировать дорогу у них денег нет, а чтобы её немного выровнять, три садоводства скинулись и за 13 750 рублей наняли частный грейдер.
В СНТ «Радуга» 96 участков, в «Сибирском садоводе» и «Дружбе» - по 100! Многие семьи здесь живут постоянно, у них есть прописка – 259 квартал. Три садоводства находятся в городской черте, а в школу дети ходят через поле и лес!Ольга КРАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА
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