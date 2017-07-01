.
,

Лишние люди


0

Сегодня, 11:30
 Количество просмотров: 87
    

До них не ходят автобусы, им грозят отключить воду
В СНТ «Радуга» мы поехали по просьбе ангарчан, которые жаловались, что их садоводство расположено на болоте, а дорога к нему узкая и разбита до такой степени, что и автобус не ходит, и таксисты ездить отказываются. Люди уже не раз обращались в администрацию АГО, у которой эта дорога находится на балансе, но проблема не решена.

Лишние люди
По такой дороге люди едут на дачи.

СНТ «Радуга» находится в черте города, дорога длиной всего два километра. Нашей власти её отремонтировать – не такие уж и затраты. И действительно, едем и видим - навстречу движется грейдер, дорогу выравнивает.
Однако оказалось, что грейдер наняли три садоводства, расположенные рядом, - «Радуга», «Сибирский садовод» и «Дружба».
По информации Натальи ХУЗИНОЙ, председателя СНТ «Радуга», администрация АГО обещала расширить и заасфальтировать их дорогу еще в июне этого года. На дворе июль. Власть от своих обещаний не отказывается, но просит подождать: 27 июня 2017 года Василина ШУНОВА, начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО, ответила садоводам, что Ангарский округ принял участие в подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих и огороднических товариществ в Иркутской области». В результате будут выполнены работы по ремонту дороги СНТ «Радуга». Ведется подготовка аукционной документации. Ориентировочный срок выполнения работ - сентябрь 2017 года.
Удачное время проведения ремонтных работ! Как раз к окончанию дачного сезона.
Что в этой ситуации дачникам остается делать? Самим расширить и заасфальтировать дорогу у них денег нет, а чтобы её немного выровнять, три садоводства скинулись и за 13 750 рублей наняли частный грейдер.
В СНТ «Радуга» 96 участков, в «Сибирском садоводе» и «Дружбе» - по 100! Многие семьи здесь живут постоянно, у них есть прописка – 259 квартал. Три садоводства находятся в городской черте, а в школу дети ходят через поле и лес!

Ольга КРАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Ангарская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы
Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не уследили
Пострадал за компанию
Торговала из окна
Все новости категории

Общество
Обещали расплатиться
Проверили изолятор
Кто за кем следил?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (224)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru