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Кто за кем следил?


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Сегодня, 12:11
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Полицейскую операцию сорвал Интернет
После серии страшных ДТП в выходные, 8-9 июля, где виновниками оказались пьяные водители, ангарская ГИБДД уже на следующие выходные, 15-16 июля, устроила настоящую охоту на убийц за рулём. В подмогу прибыли коллеги из областного центра.

Кто за кем следил?
Долго стоять на одном месте сотрудникам ГИБДД нельзя – информация быстро расходится среди водителей.

Складывается ощущение, что трезвыми за руль водители не садятся. Только с начала этого года сотрудники ГИБДД поймали 585 пьяных водителей. И это при том, что ежедневно по городу у нас дежурит всего 3-4 экипажа. То есть нарушителю нужно ещё хорошенько постараться, чтобы его поймали. Из 585 человек 123 сели пьяными за руль повторно. 17 человек стали виновниками ДТП. Это без учёта трагедии 8 июля, когда водитель вылетел на пешеходную зону и насмерть сбил двоих молодых парней. И аварии 9 июля на улице Ворошилова, когда водитель, уходя от погони, сбил сотрудника ППС и служебный автомобиль. Валентин БЫКОВ, пострадавший в этой аварии, до сих пор находится в реанимации, его перевели в областную больницу.
- Мы будем локально блокировать городские перекрёстки, останавливать все автомобили и проверять водителей на состояние опьянения. В подмогу к нам прибудут сотрудники ОМОНа, они окажут силовую поддержку, и специальная рота ГИБДД из Иркутска, - рассказал и.о. начальника ГИБДД по городу Ангарску Борис ВАЩЕНКО.
Облаву запланировали с вечера пятницы, 14 июля. В город одновременно выехало 10 экипажей: 7 наших (где они прячутся в обычные дни, когда не объявлено усиление?) и 3 спецроты. Обещанных блокированных перекрёстков наши корреспонденты так и не нашли. Мы выехали в город в районе 21 часа. Выезд из города в районе Еловского водохранилища и улицы Октябрьской, улицы Ворошилова, Декабристов, Ленинградский и Ангарский проспекты – ни одной машины ДПС. Все злачные места, бары и рестораны – чисто. Как так усилились, что найти никого невозможно?
- Понимаете, блокировать перекрёстки в нашем городе просто неэффективно. Очень много путей отхода. Нарушитель видит экипаж ГИБДД, у него будет несколько вариантов, как поменять направление движения. В Иркутске да, это работает. Там блокируют, например, мост, и пьяному водителю уже никуда не скрыться, - объяснил нам сотрудник ГИБДД, всё-таки найденный на перекрёстке улиц Социалистической и Декабристов.
Вторая причина, по которой эта мера теряет всякую эффективность, – бешеная солидарность водителей. Она оказалась куда развитей, чем социальная ответственность. С 19 часов группы «Анти ДПС» в мобильном приложении «Вайбер» были раскалены до предела. Как будто все водители в городе объединились против сотрудников ГИБДД:
«Бобры», стоят 4 экипажа, тормозят всех», «Один экипаж проехал в сторону 95 квартала», «17 микрорайон, работают два экипажа», «На Мира, перед «Берлогой», «Сады, в микрорайонах 19-22, останавливают всех подряд! В обе стороны носится инспектор» - сообщения не стихали до глубокой ночи.

Ольга КНЯЗЕВА, фото Николая СТЕРНИНА

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