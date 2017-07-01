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Проверили изолятор


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Сегодня, 12:30
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Члены Общественного совета при управлении МВД России по Ангарскому городскому округу в сопровождении сотрудников полиции посетили изолятор временного содержания, чтобы ознакомиться с условиями пребывания задержанных.

Владимир КЛИМЕНТЬЕВ и Ангелина ПОПОВА выборочно осмотрели несколько камер, поговорили с задержанными. По мнению общественников, в ИВС созданы нормальные условия содержания: в медпункте есть необходимые лекарства, задержанных кормят три раза в день. Фактов нарушения их прав не выявлено.
В рамках общероссийской кампании «Гражданин и полиция» члены Общественного совета планируют ознакомиться с работой дежурных частей, участковых пунктов полиции и подразделений ГИБДД.

Елена КЛИМОВА

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