Проверили изолятор

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Владимир КЛИМЕНТЬЕВ и Ангелина ПОПОВА выборочно осмотрели несколько камер, поговорили с задержанными. По мнению общественников, в ИВС созданы нормальные условия содержания: в медпункте есть необходимые лекарства, задержанных кормят три раза в день. Фактов нарушения их прав не выявлено.В рамках общероссийской кампании «Гражданин и полиция» члены Общественного совета планируют ознакомиться с работой дежурных частей, участковых пунктов полиции и подразделений ГИБДД.