Проверили изолятор

Члены Общественного совета при управлении МВД России по Ангарскому городскому округу в сопровождении сотрудников полиции посетили изолятор временного содержания, чтобы ознакомиться с условиями пребывания задержанных.
Владимир КЛИМЕНТЬЕВ и Ангелина ПОПОВА выборочно осмотрели несколько камер, поговорили с задержанными. По мнению общественников, в ИВС созданы нормальные условия содержания: в медпункте есть необходимые лекарства, задержанных кормят три раза в день. Фактов нарушения их прав не выявлено.
В рамках общероссийской кампании «Гражданин и полиция» члены Общественного совета планируют ознакомиться с работой дежурных частей, участковых пунктов полиции и подразделений ГИБДД.Елена КЛИМОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30