Обещали расплатиться

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По предварительным подсчетам, общая сумма задолженности «Дитэко» 408 бывшим работникам по заработной плате, выходным пособиям, пособиям при увольнении при сокращении штата за январь-июнь 2017 года составляет около 140 млн. рублей. Об этом нашей газете рассказал Егор НЕПОМНЯЩИХ, представитель конкурсного управляющего «Дитэко».Сейчас на предприятии-банкроте большинство сотрудников уволено, многие получили судебные приказы и предъявили их в службу судебных приставов.Чтобы определить, сможет ли «Дитэко» покрыть свои долги и рассчитаться с бывшими работниками, конкурсный управляющий проводит инвентаризацию имущества, работает с организациями, дебиторская задолженность которых составляет без малого 2 миллиарда рублей. Контрагентам направлены претензии, в суд поданы исковые заявления.