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Обещали расплатиться


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Бывшие работники «Дитэко» получили 5 миллионов рублей. 2 мая 2017 года решением Арбитражного суда Иркутской области акционерное общество ПК «Дитэко» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него до 1 ноября 2017 года открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Виктор ТИМАШКОВ.

По предварительным подсчетам, общая сумма задолженности «Дитэко» 408 бывшим работникам по заработной плате, выходным пособиям, пособиям при увольнении при сокращении штата за январь-июнь 2017 года составляет около 140 млн. рублей. Об этом нашей газете рассказал Егор НЕПОМНЯЩИХ, представитель конкурсного управляющего «Дитэко».
Сейчас на предприятии-банкроте большинство сотрудников уволено, многие получили судебные приказы и предъявили их в службу судебных приставов.
Чтобы определить, сможет ли «Дитэко» покрыть свои долги и рассчитаться с бывшими работниками, конкурсный управляющий проводит инвентаризацию имущества, работает с организациями, дебиторская задолженность которых составляет без малого 2 миллиарда рублей. Контрагентам направлены претензии, в суд поданы исковые заявления.

Ольга КРАСНОВА

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