Не достучались

Кто должен помогать одиноким старикам

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Один из примеров, как мы недавно написали («Под замком» - «В» от 6 июля 2017 года), - беспомощная 90-летняя ангарчанка Нина Яковлевна, практически оставленная на произвол судьбы. Внучка, живущая в Иркутске, навещает её редко, не заботясь о том, как чувствует себя бабушка, что ест и как лечится.Что делать одинокому человеку в такой ситуации? Умирать? Кто должен и может о старике позаботиться? Врачи? Соцзащита? Совет ветеранов?Когда мы вызвали к Нине Яковлевне участкового врача поликлиники № 1, он к ней в квартиру попасть не смог - дверь была заперта. Как давно врач осматривал бабушку, нам выяснить не удалось - врачебная тайна. Думаем, давно. Нина Яковлевна - человек малоподвижный, на улицу не выходит.Сейчас много говорят о диспансеризации, которая якобы позволяет взять под контроль и сохранить здоровье пациентов. При этом целый комплекс мероприятий позволяет оказывать помощь наименее защищённым группам граждан, в том числе старикам. То есть участковый врач или медсестра должны периодически навещать маломобильных пожилых ангарчан. Скажите, к вашим родителям медики без вызова домой приходят? Мы о таком ни разу не слышали!Одна из причин - врачей не хватает. По информации Тамары АГЕЙЧЕНКО, зам. главного врача поликлиники № 1, по штату им положен 31 участковый врач, работают 13, большинство из них - люди предпенсионного и пенсионного возраста. Тут врачу успеть бы принять всех пришедших на приём!В нашем городе работает центр комплексного социального обслуживания населения« Веста». После публикации статьи о Нине Яковлевне его директор Наталья ГРЕШИЛОВА позвонила внучке 90-летней ангарчанки, и они заключили договор об обслуживании бабушки. Проблему одного пожилого человека решить удалось.По поручению Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области, в каждом муниципальном образовании должна работать специальная социальная комиссия, задача которой раз в год обследовать условия проживания пожилых людей. Наталья Грешилова рассказала нашей газете, что в Ангарске такая комиссия работает. Специалист «Весты», представитель управляющей компании и Совета ветеранов Ангарского городского округа ежегодно проводят обследование двух тысяч человек.Как же вышло, что 90-летняя ангарчанка, вдова ветерана Великой Отечественной войны из этого списка выпала? Оказывается, к ней комиссия приходила в феврале 2017 года, но дверь им никто не открыл. На этом все и закончилосьОб эффективности работы социальной комиссии говорит такой факт: с 28 июня по 23 июля её члены обошли 86 адресов. Попали только к 16 старикам, узнали, какая им помощь нужна, и составили несколько ходатайств в БСМП с просьбой вызвать на дом участкового врача. Остальных (а это 70 человек!) дома не застали. Хорошо, если эти люди живы-здоровы, а не умирают за закрытыми дверьми. Хорошо, если просто не хотят чужим людям двери открывать. А если хотят, но не могут? Члены комиссии пытаются поговорить с соседями, узнать, как живёт старый человек, в чем нуждается. Но и это не всегда удается.