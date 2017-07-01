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Пока цветёт иван-чай


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Вчера, 09:34
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Как в домашних условиях приготовить полезный напиток

Пока цветёт иван-чай


Три года назад мы спрашивали ангарчан: как вас лес кормит? Сотрудница психоневрологического интерната Татьяна ПОДДУЕВА рассказала тогда, что много лет не употребляет привычную заварку, а заготавливает с мужем курильский чай и иван-чай. Ее слова засели у меня в мозгу как заноза под ногтем.

Я уже тогда не любила пить традиционный чёрный чай. Покупала заварку с наполнителями или добавляла в неё местные растения - чабрец, саган дайля, хвостики от лесной клубники, смородину, мелиссу. Никогда не думала, что высушенные листики и цветочки можно пить как самостоятельный напиток.
Решила поэкспериментировать. В первый же вечер насыпала в заварник высушенный «мусор», оставшийся после переработки лесной клубники: хвостики, листики, мелкие ягодки. Залила кипятком и оставила настояться. За ужином, забыв об эксперименте, разлила его по кружкам как обычный чай - заварка, вода, молоко.
- Как вкусно! – воскликнула дочь, отхлебнув глоток. – Такое впечатление, что клубнику с молоком ешь. Не выкидывай упаковку, чтобы потом еще такого купить.
За три последних года индийский, цейлонский и прочие чаи я пила только в гостях. И все время ловила себя на мысли, что мой травяной чай гораздо вкуснее. Его букет ярче и насыщеннее. А еще он пахнет воспоминаниями. Стоит в холодный зимний вечер поднести чашку к лицу, глубоко вдохнуть и закрыть глаза, как начинают мелькать картинки: Ольхон, Саяны, Хамар-Дабан.
Чтобы заготовить на зиму листики, их надо собрать и высушить. Единственное, что требует времени и некоторых усилий, - это иван-чай. Зато за ним ехать далеко не надо. Он растет повсюду. И в Ангарском районе его много. Хотите попробовать настоящий русский чай? Запоминайте рецепт. Сейчас самое время его заготовить.
Сбор. Собирать иван-чай лучше с утра (до жары) в безветренную погоду. Одной рукой держим стебель. Другой проводим по нему от первого листочка вниз. То, что оказалось в ладошке, складываем в пакет. Рвать надо не все листочки, а примерно 2/3. Внизу их лучше не трогать, потому что они грязные, уже старые, да и насекомых на них много. Цветы можно срезать, отдельно высушить и добавлять в копорский чай для аромата.
Завяливание. Листья промыть под проточной водой и разложить по ровной поверхности слоем не больше 5 сантиметров толщиной. В течение суток или двух листья необходимо неоднократно переворачивать. Они должны потерять часть влаги, но не пересохнуть, а стать мягкими и не ломкими.
Перекручивание. Прокрутить сырьё через мясорубку, уложить полученную массу в эмалированную кастрюлю, накрыть крышкой и убрать примерно на сутки в теплое место (25-30 °С).
Ферментация. Переложить листья на противень слоем 3-4 см, накрыть чистым влажным полотенцем. Поставить в тёплое место на 8-12 часов. За это время свежий запах травы сменится на тонкий аромат спелых фруктов и цветов, что и является сигналом окончания ферментации. Передерживать листья не следует, так как они могут просто прокиснуть и безнадежно испортиться.

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото Николая СТЕРНИНА

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