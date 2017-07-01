Бессмертная власть

Картинная галерея на промышленной площадке

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В огромном переходе разделительного завода АЭХК по стенам до самого обозримого горизонта висят картины. Даже сейчас несведущему человеку кажется: ну что это такое, картины в коридоре? Но это смотря какой коридор! В этом коридоре в ширину легко разъедутся две легковые машины. А в длину он составляет чуть меньше километра. И каждый метр стен был занят картинами.Сама идея создания галереи на атомном комбинате очень романтична. Как писала Нина Прокофьевна, однажды она читала книгу Андре МОРУА «Олимпио, или Жизнь Виктора ГЮГО». Ее поразил один абзац. Жена директора прочитала его вслух:«В 1849 году Гюго с супругой был приглашен на бал к новому президенту. После приема Адель писала другу семьи Жюлю ЖАНЕНУ: «Я встретила там почти всех, кто бывал на приемах у Луи-Филиппа… Но я не видела ни одного художника, ни одного философа, ни одного писателя. Я была поражена тем, что власть, всегда столь неустойчивая, предала забвению единственно бессмертную власть».Виктор Федорович взял у жены книгу, очень внимательно перечитал несколько раз и, как ей показалось, запомнил отрывок наизусть. Результат – выставки в ДК «Современник», картинная галерея и гастроли великих актеров и поэтов.Двери комбинатовского «Современника» были всегда открыты для художников, именно здесь проходили традиционные ежегодные выставки «ИЗО», а также персональные выставки сибирских и столичных художников, собиравшие, как всегда, аншлаги. Директор комбината лично посещал каждую, приценялся к понравившимся полотнам и приобретал их. Ездил Новокшенов с женой за картинами и в Иркутск. Каждое новое полотно заботливо вставлялось в раму и находило себе место в галерее.Рядом с полотнами таких именитых авторов, как Заслуженный художник РСФСР Борис ЛЕБЕДИНСКИЙ (чьи работы есть в собрании Третьяковской галереи, Русском музее и музее изобразительных искусств имени А.С. ПУШКИНА) или народный художник РСФСР Виталий РОГАЛЬ, соседствуют и полотна ангарских художников, работавших на АЭХК.Удивительно, но Виктор Новокшенов часто выбирал именно те картины, авторы которых впоследствии становились знаменитыми. К примеру, в коллекции есть полотна Нины КОСТИНОЙ. Это сейчас она Заслуженный художник РФ и её работы есть в частных коллекциях во Франции, Америке, Израиле, Индии, Японии, Голландии и других странах, а тогда всё только начиналось.Конечно, любовались произведениями искусства в первую очередь работники промплощадки предприятия. Но дважды смогли увидеть эту красоту и их семьи, а также все ангарчане. В октябре 1977 года, к 20-летию АЭХК, в ДК «Современник» была организована выставка части работ из картинной галереи комбината.Немалое место в галерее было отведено первостроителям. А как же ангарскому предприятию, выросшему в тайге, без них? Вот в зале ожидания поездов сидят в деревянных креслах солдат и моряк. Солдат уже давно спит. А моряк читает книжку СВЕТЛОВА - «Мы мирные люди» называется этот подсмотренный художником момент. Еще вчера война отгремела, еще форму не сняли, а уже куда-то едут. Что-то хотят строить… Наверное, многие работники АЭХК узнавали в этих образах себя.