Кручу-верчу

На рынке появилась игрушка для нервныхСчитается, что похожие на запчасти игрушки помогают снимать стресс.Этим летом Ангарск охватил спиннеровый бум. Небольшой странный предмет, похожий на волчок или мини-пропеллер, часто светящийся, можно увидеть в руках и подростков, и взрослых дяденек.
Это спиннер – игрушка-антистресс, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков корпуса. Раскручиваете его резким щелчком и медитируете.
Считается, что эта вертушка - спасение для нервных людей или непосед, которые всё время ёрзают, щелкают шариковой ручкой или стучат пальцами по столу. Если в вашем окружении есть такие, подарите им спиннер. Гаджет направляет эту неуемную энергию в безобидное русло. А также он может помочь тем, кто пытается отказаться от курения с сопутствующими этому периоду раздражительностью и перепадами настроения.
- Покупайте, у меня по 150-250 рублей, а дальше дороже, - предупреждает у входа на «Шанхаймолл» женщина, на импровизированном прилавке которой разложены разнообразные вертушки. И буквально начинает читать мне лекцию о пользе спиннеров, что они выполняют ту же функцию, что традиционные китайские «шары здоровья», помогают сосредоточиться людям с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и аутизмом, а у маленьких детей развивают моторику. Прямо мини-тренажёр для психики!
«Да вот попробуйте сами», - суёт она мне спиннер в руки. Пробую. И правда здорово. Похоже, на рынок игрушка попала в нужное время, как в своё время тамагочи. Оксана ТИХАЯ, фото Николая СТЕРНИНА