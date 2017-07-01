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Пешеход или судно?


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Вчера, 09:41
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Медведи путают Варенкова с бревном

Пешеход или судно?
Александр Варенков плывёт по реке с мая.

67-летний инвалид 2-й группы Александр Варенков продолжает плыть на восток. На прошлой неделе ему на несколько дней пришлось задержаться в Благовещенске.
- В Забайкалье мне выдали разрешение на заплыв, но когда я проплывал по Шилке вторую заставу, пограничники догнали меня на лодке и попросили выйти на берег, чтобы получить пропуск, - рассказал нашей газете Александр Владимирович. - Возник правовой вопрос: к кому же меня все-таки отнести, к пешеходу или маломерному судну? В первом случае разрешение не требуется, во втором оно необходимо.
Пока документы оформляли, ангарчанин жил в гостинице при стадионе. С нами он связался в понедельник и доложил, что жив, здоров, проплыл уже верхний Амур и двигается по среднему. Сетовал на китайцев, которые плавают там на кораблях, нагоняют волну, из-за чего приходится выходить часто на берег, чтобы не мешать движению судов. По подсчетам Александра Владимировича, он уже вплавь преодолел 1300 километров. Смеется:
- Надо мной несколько колпаков: сухопутная береговая охрана, МЧС, Министерство лесного хозяйства и защиты гражданского населения. Спасатели выдали мне трекер, поэтому всегда знают, где я нахожусь. Тут такая красота: кабаны бегают, фазанов можно руками ловить. В Забайкальском крае я несколько раз видел медведиц с медвежатами. Они приходили к реке на водопой. На меня не обращали внимания. Наверное, думали, что по реке бревно плывет.
Напомним, что цель Александра Варенкова – доказать, что люди с ограниченными возможностями здоровья способны на многое.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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