Есть что поесть?

Нашу область нанесли на «Вкусную карту России»

Первой на карте год назад появилась Владимирская область, где составили подробный гастрономический маршрут с тремя версиями меню: историческим, советским и современным. Теперь российские и иностранные туристы смогут познакомиться с культурой и историей региона в формате дегустационных сетов, кулинарных мастер-классов, фермерских завтраков. С тех пор проект постоянно пополняется всё новыми регионами и блюдами, которые стоит там попробовать. Наконец, дело дошло и до нас.Торжественная церемония состоялась в поселке Култук Слюдянского района. Присутствовали Владислава КАРПОВИЧ, начальник отдела развития агентства по туризму Иркутской области, представители местной власти, предприниматели, общественники, а также автор проектов «Сказочная карта России» и «Вкусная карта России» Алексей КОЗЛОВСКИЙ. На распечатанной карте появились изображения чая и пирога. Местные рестораны устроили дегустацию пирогов, приготовленных по фирменному рецепту с использованием местных ягод. В итоге Иркутская область стала 30 регионом в проекте, представив чай с кедровым молочком и пирог с ягодами. Почему не позы и омуль? Потому что они уже приписаны к Бурятии.Если вы только планируете отпуск, обязательно загляните на эту карту на сайте национального туристического союза России. Суздальская медовуха, тульский пряник, белёвская пастила, уральские пельмени и солёные маслята по-бердяушски, орские пирожки, уяча из Республики Марий Эл и ещё масса интересных блюд с фотографиями, историями появления. Даже если вы совсем никуда не едете, то почитать и посмотреть очень интересно.