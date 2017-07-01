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Есть что поесть?


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Вчера, 09:44
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Нашу область нанесли на «Вкусную карту России»

Есть что поесть?

Иркутскую область нанесли на «Вкусную карту России». Эта карта – проект национального туристического союза.

Первой на карте год назад появилась Владимирская область, где составили подробный гастрономический маршрут с тремя версиями меню: историческим, советским и современным. Теперь российские и иностранные туристы смогут познакомиться с культурой и историей региона в формате дегустационных сетов, кулинарных мастер-классов, фермерских завтраков. С тех пор проект постоянно пополняется всё новыми регионами и блюдами, которые стоит там попробовать. Наконец, дело дошло и до нас.
Торжественная церемония состоялась в поселке Култук Слюдянского района. Присутствовали Владислава КАРПОВИЧ, начальник отдела развития агентства по туризму Иркутской области, представители местной власти, предприниматели, общественники, а также автор проектов «Сказочная карта России» и «Вкусная карта России» Алексей КОЗЛОВСКИЙ. На распечатанной карте появились изображения чая и пирога. Местные рестораны устроили дегустацию пирогов, приготовленных по фирменному рецепту с использованием местных ягод. В итоге Иркутская область стала 30 регионом в проекте, представив чай с кедровым молочком и пирог с ягодами. Почему не позы и омуль? Потому что они уже приписаны к Бурятии.
Если вы только планируете отпуск, обязательно загляните на эту карту на сайте национального туристического союза России. Суздальская медовуха, тульский пряник, белёвская пастила, уральские пельмени и солёные маслята по-бердяушски, орские пирожки, уяча из Республики Марий Эл и ещё масса интересных блюд с фотографиями, историями появления. Даже если вы совсем никуда не едете, то почитать и посмотреть очень интересно.

Анастасия КУРМАЗОВА
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