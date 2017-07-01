Китой вернул

Утонувшего почти неделю назад мальчика нашли

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Лодки, снаряжение и другую технику для поиска добровольно давали люди.Мирослав погиб в районе садоводства «Рублёвка». В тот день вместе с соседским мальчишкой и его дедушкой они бегали кросс. Добежали до реки, решили искупаться.Мужчина позже признается родственникам мальчика, что не успел снять одежду, как услышал крики очевидцев: «Ребёнок тонет». Спасти не успели, хотя мужчины, бывшие в то время на пляже, пытались нырять. В месте, куда попал Мирослав, сильное подводное течение. Спасатели и водолазы это называют воронкой. Выбраться из неё практически невозможно. Ровно год назад в такой же смертельной ловушке оказались два сотрудника ГИБДД Ангарска. Одного из них искали почти две недели.- Мирослав и плавать-то не умел. Он, конечно, занимался спортом, но нет, самостоятельно выбраться он бы не смог. Мне позвонили на работу, сказали, что мой сын утонул. Жена в это время тоже возвращалась домой, подошла к подъезду и увидела полицию. Они и сообщили, что нашего сына больше нет, - отец мальчика, каждый день с рассветом выходил на берег Китоя, чтобы искать сына.Мама ребёнка в плохом состоянии - женщина на раннем сроке беременности. Мирослав в семье был единственным ребёнком, 7 сентября ему должно было исполниться 11 лет.Земля сразу за старым Китойским мостом считается Усольским районом. Соответственно, поисками ребёнка должны заниматься сотрудники ГИМС этой территории. Начальник инспекции по маломерным судам Усольского района Антон ЛЕОНИДОВ рассказал нашей газете:- Мы искали ребёнка 16, 17 и 18 июля. Водолазов к поискам не привлекали, это нецелесообразно. Они спускаются в воду только в том случае, если достоверно известно, что тело находится в этом месте.