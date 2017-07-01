Большой ремонт

16 образовательных учреждений (девять школ и семь садиков) решено капитально отремонтировать в этом году. На эти цели из бюджета направлено более 48 млн. рублей.



Основная часть средств, предусмотренных на ремонт школ, пойдет на школу № 12. Здесь будут отремонтированы тепловые сети, спортивный зал и фасад. Большой объем работ предстоит и школе № 6. Здесь заменят электропроводку во всем здании. А в школах № 3, 7, 16 отремонтируют спортивные залы.

Кроме того, средства на ремонт выделены школам № 21, 27, 32 и гимназии №8. Бюджетные деньги будут направлены на ремонт фасада, актового зала и кровли, замену оконных и дверных блоков.

Ремонты приточно-вытяжной вентиляции, пищеблока, помещений и ремонт мягкой кровли пройдут в дошкольных учреждениях № 32, 35, 36, 106. В трех дошкольных учреждениях - № 38, 81, 115 - разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт внутренней электроустановки.



Собств. инф.