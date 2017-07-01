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Большой ремонт


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Вчера, 10:02
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16 образовательных учреждений (девять школ и семь садиков) решено капитально отремонтировать в этом году. На эти цели из бюджета направлено более 48 млн. рублей.

Основная часть средств, предусмотренных на ремонт школ, пойдет на школу № 12. Здесь будут отремонтированы тепловые сети, спортивный зал и фасад. Большой объем работ предстоит и школе № 6. Здесь заменят электропроводку во всем здании. А в школах № 3, 7, 16 отремонтируют спортивные залы.
Кроме того, средства на ремонт выделены школам № 21, 27, 32 и гимназии №8. Бюджетные деньги будут направлены на ремонт фасада, актового зала и кровли, замену оконных и дверных блоков.
Ремонты приточно-вытяжной вентиляции, пищеблока, помещений и ремонт мягкой кровли пройдут в дошкольных учреждениях № 32, 35, 36, 106. В трех дошкольных учреждениях - № 38, 81, 115 - разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт внутренней электроустановки.

Собств. инф.
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