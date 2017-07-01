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Жалуйтесь, и вам ответят


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Вчера, 10:02
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Год перевалил за середину, и многие ведомства подводят итоги своей работы. За 6 месяцев текущего года в территориальный отдел управления Роспотребнадзора в АГМО поступило 198 обращений от граждан и юридических лиц.

Из них 122 обращения связаны с нарушениями защиты прав потребителей. 75 случаев обращений касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия. Прежде всего это жалобы на качество и безопасность пищевых продуктов, условия их реализации в торговой сети. Об этом нашей газете сообщила заместитель начальника ТО управления Роспотребнадзора Екатерина МАРКОВА. Всем обратившимся специалистами Роспотребнадзора даны разъяснения, оказана консультационная помощь.
Всего же за полгода сотрудниками Роспотребнадзора проведено 212 проверок, из них 42 в плановом режиме, согласованных с прокуратурой. С нарушениями выявлен 41 объект. Внеплановых проверок коммунальных, пищевых, образовательных и иных объектов и учреждений по традиции всегда больше – 170. Из них на 102 объектах выявлены нарушения.

Оксана ТИХАЯ
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