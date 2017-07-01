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Многодетным помогут к школе


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Вчера, 10:04
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Позаботиться о том, на какие средства вы будете собирать своего ребёнка в школу, Министерство социальной защиты населения предлагает уже сегодня. Губернатором подписан указ, согласно которому малообеспеченным многодетным семьям будут выдавать по 3 тысячи рублей на школьника. Заявления принимаются до 31 августа.

В региональном бюджете на эти цели запланировано 71,5 миллиона рублей. Как пояснили нашей редакции в пресс-службе министерства, денег должно хватить всем.
- В Иркутской области примерно 24 тысячи малообеспеченных детей, которые могли бы претендовать на эту меру социальной поддержки. Носит она заявительный характер. То есть те, кому понадобится помощь из бюджета, чтобы собрать ребёнка в школу, должны обратиться в местное управление социальной защиты.
В области такая мера поддержки для школьников практикуется впервые. Малообеспеченные, но уже не многодетные, тоже могут рассчитывать на финансовую помощь из бюджета. Для таких предусмотрено по 1 тысяче рублей на школьника, чтобы приобрести спортивный костюм.

Ольга КНЯЗЕВА

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