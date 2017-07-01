Справки – бесплатно!

Вопрос о том, можно ли требовать деньги за выдачу справок, волнует не только ангарчан. В Нижнеилимском районе нашлись граждане, которые обратились за помощью в прокуратуру. Там взялись разбираться. И вот на днях был вынесен вердикт: справки должны быть бесплатными.



Разбираться, правда, пришлось долго и пройти не только районный, но и областной суд. Однако судебная коллегия Иркутского областного суда оставила без изменения решение Нижнеилимского районного суда об удовлетворении требования прокурора района о признании незаконными действий по взиманию платы за выдачу копий поквартирных карточек Ф10, справок о составе семьи, справок для оформления наследства. Решение суда уже вступило в законную силу.

Суды первой и апелляционной инстанции согласились с позицией прокурора: указанная информация должна предоставляться бесплатно. На муниципальное унитарное предприятие «Информационно-расчетный центр» возложена обязанность прекратить взимание платы.

Заметим: подобная обязанность возложена только на одно учреждение, и оно находится не в Ангарске. Поэтому жителям нашего города стоит вдохновиться примером соседей и обратиться в нашу прокуратуру с подобным заявлением.



Анастасия КУРМАЗОВА