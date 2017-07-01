Библиотеки закроют?

Рядовые библиотекари, сообщившие нам эту новость, сидят, как мыши под метлой. Хотя их заработная плата невелика, но потерять рабочее место никому не хочется. Анна ТРУБИНА, заместитель директора Централизованной библиотечной системы г. Ангарска, ничего конкретного на наши вопросы не ответила. Сказала лишь, что пока никаких конкретных указаний и распоряжений по этому поводу к ней не поступало.Не сомневаемся, что скоро они поступят. В этом году в силу вступили изменения в федеральное законодательство, по которым в городском округе на каждые 20 тысяч человек должна быть лишь одна библиотека. В ЦБС г.Ангарска 16 филиалов и 2 центральные библиотеки (детская и взрослая). Местные чиновники пока не подтверждают, но и не отрицают грядущее сокращение числа библиотек, называя это обтекаемой формулировкой «приведение нормативов в соответствие с новыми требованиями». В пример приводят аналогичную оптимизацию в системе образования, когда были объединены школы № 35 и 40, № 2 и 4, № 23 и лицей № 2, № 1 и 14, № 12 и 13.Начальник управления по культуре и молодежной политике администрации АГО Марина ШКАБАРНЯ призывает ангарчан к разумности в выборе приоритетных трат из «своего собственного кошелька», то есть бюджета. Однако начинать сокращение именно с детских библиотек всё же кажется нам в корне неправильным. По статистике, в них ходит свыше 40% детей и подростков. Именно в этом возрасте закладывается вкус к хорошему, качественному чтению как альтернативе взятия информации из Интернета.