.
,

Библиотеки закроют?


0

Вчера, 19:34
 Количество просмотров: 45
    

По городу идут слухи о закрытии части городских библиотек. Говорят, под сокращение в первую очередь попадут детские и библиотеки по месту жительства, как клуб семейного чтения «Гнёздышко» в 7 микрорайоне.

Библиотеки закроют?
Говорят, те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Рядовые библиотекари, сообщившие нам эту новость, сидят, как мыши под метлой. Хотя их заработная плата невелика, но потерять рабочее место никому не хочется. Анна ТРУБИНА, заместитель директора Централизованной библиотечной системы г. Ангарска, ничего конкретного на наши вопросы не ответила. Сказала лишь, что пока никаких конкретных указаний и распоряжений по этому поводу к ней не поступало.
Не сомневаемся, что скоро они поступят. В этом году в силу вступили изменения в федеральное законодательство, по которым в городском округе на каждые 20 тысяч человек должна быть лишь одна библиотека. В ЦБС г.Ангарска 16 филиалов и 2 центральные библиотеки (детская и взрослая). Местные чиновники пока не подтверждают, но и не отрицают грядущее сокращение числа библиотек, называя это обтекаемой формулировкой «приведение нормативов в соответствие с новыми требованиями». В пример приводят аналогичную оптимизацию в системе образования, когда были объединены школы № 35 и 40, № 2 и 4, № 23 и лицей № 2, № 1 и 14, № 12 и 13.
Начальник управления по культуре и молодежной политике администрации АГО Марина ШКАБАРНЯ призывает ангарчан к разумности в выборе приоритетных трат из «своего собственного кошелька», то есть бюджета. Однако начинать сокращение именно с детских библиотек всё же кажется нам в корне неправильным. По статистике, в них ходит свыше 40% детей и подростков. Именно в этом возрасте закладывается вкус к хорошему, качественному чтению как альтернативе взятия информации из Интернета.

Оксана ТИХАЯ, фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Шевелитесь!
Вплавь по Ангаре
Они всё-таки плывут!
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Во дворе сбили ребёнка
Докурился
Жёны, телефоны, три ствола
Все новости категории

Общество
Найди Капера
Брызги на виражах
Вместо училища будет школа
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (264)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru