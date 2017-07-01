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Вместо училища будет школа


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Вчера, 19:46
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Наконец-то, решена судьба здания бывшего училища № 8, которое расположено на улице Ленина (58 квартал). Пустует оно с 2010 года. Как пояснили специалисты КУМИ, к ноябрю текущего года будет готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории.

Напомним нашим читателям, что изначально в бывшем училище, которое принадлежало области, планировали открыть школу-интернат для детей-инвалидов, но что-то не получилось. В сентябре 2016 года здание училища площадью 7 тысяч квадратных метров, со складом, гаражом, мастерской и большим земельным участком перешло в муниципальную собственность. Уже тогда планировали, что в бывшем училище разместится один из корпусов школы №10. Такая необходимость возникла потому, что в управлении образования прогнозируют нехватку мест в школах, а ввод школ в Китое и 7а микрорайоне проблемы не решит.

Ольга КРАСНОВА

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