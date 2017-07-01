Брызги на виражах

Главный госинспектор ГИМС Иркутской области Дмитрий МИРОНОВ заметил: «В первую очередь соревнования призваны для отработки слаженности действий при спасении на воде. Отсюда и такой подбор состава команд». Участие в экстремальных заплывах приняла и сборная судоводителей. Хоть они и старались, но заняли лишь почетное четвертое место. Первыми в обходе буйков и лучшими укротителями аварийных ситуаций при швартовке стали иркутские спасатели. За ними сборная из Ангарска, Усолья и Черемхова. Почему собрали сборную сразу из трех городов? Из-за малочисленности наличного состава инспекторов. В нашем округе, например, их всего двое. Зато работать они умеют каждый за троих. Это доказал инспектор Владимир АГАФОНОВ, который стал лучшим в скоростном маневрировании.- Чему тут удивляться, - признался нашей газете ас виражей на волне, - я ведь лодку с девяти лет вожу. Наверное поэтому меня взяли на работу в рыбоохрану, а потом в ГИМС.