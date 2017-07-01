Найди Капера

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30



Александр – 36-летний уроженец Биробиджана, вырос на Сахалине и уже 12 лет живёт в Москве. Там у него жена-врач и двое 14-летних детей, воспитанников Суворовского училища. Занимается бизнесом, является членом Российского географического общества. Зачем решил бежать? Говорит, мечта была с детства – путешествовать.- Не могу сидеть на месте, быть несвободным не могу. Я окончил школу милиции, потом пару лет работал в прокуратуре старшим следователем. В конце концов решил уйти и начать путешествовать, - объясняет Александр.Пробежка до Пекина не первая. За плечами спортсмена-любителя путь от Феодосии до Судака, от Луганска до Донецка – там он передавал солдатам детские рисунки о войне. На авантюру с пробежкой через всю страну, Монголию и Китай решился после того, как выиграл президентский грант в 9 миллионов. Журналисты уже в шутку прозвали Александра российским Форрестом ГАМПОМ.- Я хочу пропустить Россию через себя и показать всем, что я увидел, кого встретил, что почувствовал. Первые 30 дней пути со мной ехала профессиональная съемочная группа из Праги, в конце они снимут фильм о России и моём путешествии.