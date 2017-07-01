Найди Капера

8 тысяч километров, 3 государства, 200 дней и 25 пар кроссовок. Всё это проект «Москва-Пекин» - путешествие Александра КАПЕРА, который отважился бегом добраться из нашей столицы до центра Китая. По пути Ангарск. Наши корреспонденты встретились с бегуном.На весь путь Александр заготовил 25 пар обуви. 7 уже стёр до дыр.
Александр – 36-летний уроженец Биробиджана, вырос на Сахалине и уже 12 лет живёт в Москве. Там у него жена-врач и двое 14-летних детей, воспитанников Суворовского училища. Занимается бизнесом, является членом Российского географического общества. Зачем решил бежать? Говорит, мечта была с детства – путешествовать.
- Не могу сидеть на месте, быть несвободным не могу. Я окончил школу милиции, потом пару лет работал в прокуратуре старшим следователем. В конце концов решил уйти и начать путешествовать, - объясняет Александр.
Пробежка до Пекина не первая. За плечами спортсмена-любителя путь от Феодосии до Судака, от Луганска до Донецка – там он передавал солдатам детские рисунки о войне. На авантюру с пробежкой через всю страну, Монголию и Китай решился после того, как выиграл президентский грант в 9 миллионов. Журналисты уже в шутку прозвали Александра российским Форрестом ГАМПОМ.
- Я хочу пропустить Россию через себя и показать всем, что я увидел, кого встретил, что почувствовал. Первые 30 дней пути со мной ехала профессиональная съемочная группа из Праги, в конце они снимут фильм о России и моём путешествии.Ольга КНЯЗЕВА, фото https://vk.com/icdci
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