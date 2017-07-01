В каком возрасте спускаются с небес на землю

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Анатолий Иванович в небо влюбился в детстве. Мечтал стать десантником. Однако для того чтобы носить в армии голубой берет, одной его любви оказалось недостаточно. Надо было в детстве каши побольше есть. Но поскольку Мартынов в 18 лет при росте 168 сантиметров весил 48 килограммов, его мечту зарубили, сказав в военкомате:- Тебя же унесет вместе с парашютом!Анатолий Иванович наращивал мышечную массу, занимаясь борьбой, боксом, карае. Вместе с женой родил и воспитал четверых детей. Десять лет вместе с ними прожил на севере: добывал алмазы в Якутии. В 1995 году, продав там квартиру, вернулся в Ангарск. Устроился на ТЭЦ-10 водителем.И там-то в разговоре он однажды обмолвился, что всю свою жизнь мечтает о свободном полете. Одним из его коллег оказался одноклассник Геннадия ЖУРКИНА – десантника, исполнявшего интернациональный долг в Афганистане, бессменного руководителя парашютно-десантного клуба имени КОТЕЛЬНИКОВА Г.Е. (разработчика первого ранцевого парашюта). Геннадий Валерьевич тысячам ангарчан помог сделать шаг в небо.Анатолию Мартынову одного прыжка оказалось мало. Небо стало манить мужчину с утроенной силой. На работе он встретил еще трех фанатиков парашютного спорта. Вместе они стали прыгать не только летом, а круглый год. От простого парашюта для новичков перешли на «крыло» - более сложный тип парашюта, позволяющий спортсмену приземлиться, куда он хочет.Зачем это надо работающему пенсионеру?- Адреналин в небе зашкаливает, - улыбается Анатолий Иванович. - Я не знаю, как описать восторг, возникающий во время прыжка. Это надо испытать самому. Ты каждый раз преодолеваешь самого себя: надо же выйти, по сути, в пустоту и вовремя раскрыться. Человек, который летит вниз горизонтально, на десятой секунде набирает максимальную скорость. Необходимо расслабиться, чтобы не попасть в беспорядочное движение, и удержаться, чтобы не раскрыть парашют раньше времени. Это только кажется, что все просто. На самом деле это серьезная работа над собой. И пока мне будет позволять здоровье, я от нее не стану отказываться. Хочу поздравить с праздником всех, кто когда-либо прыгал с парашютом или только собирается это сделать, и пожелать им чистого, безветренного неба и мягкого приземления.