Семь кругов ОСАГО

Почему трудно купить страховку

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- Не смогла купить ОСАГО, система не работает! Пробовала оформить электронный, результат везде один – база зависала на разных этапах. Бумажный полис тоже оформить не смогла – в очередной раз что-то случилось с базой. Сказали приходить через три недели, - пишет ангарчанка Екатерина БЕЛЫХ на своей страничке в социальных сетях.Таких отзывов там сейчас много. О том, что проблема есть, подтверждают и звонки в нашу редакцию, и личный опыт чтобы оформить полис, потребовался весь рабочий день.Полис ОСАГО для автовладельцев услуга обязательная. Он страхует ответственность предполагаемого виновника аварии. Остановят без него – штраф 800 рублей. С учётом того, что сегодня машина есть практически в каждой семье и только с начала этого года сотрудники ГИБДД зафиксировали 1121 ДТП, проблема с покупкой полиса касается каждого. С вопросом, что происходит с этой прежде стабильной услугой, мы обратились к директору одной из страховых компаний города «РЕСО-Гарантия», опытному специалисту в области страхования Наталье НЕУПОКОЕВОЙ.- Дело в том, что с первого января этого года вышел закон, который обязывает всех оформлять электронные полисы ОСАГО. Оформляются они в базе Российского союза автостраховщиков. Теперь представьте: все страховые компании города, все автовладельцы, которые пытаются купить полис через Интернет, одновременно заходят в базу. Система просто не выдерживает, виснет! – объяснила ситуацию Наталья Сергеевна.Менеджер СК «Росгосстрах» Марина призналась нашей газете, что на 12 часов дня 25 июля она не смогла продать ни одного полиса – база просто рухнула.- Хорошо, если сайт наладят, когда Москва проснётся, иначе весь день работа будет парализована! Если честно, такое день через день случается.И если даже автовладелец родился под счастливой звездой и база в день его обращения в страховую работала, на то, чтобы оформить полис, понадобится минимум час времени. Можно себе вообразить, какие очереди скапливаются сегодня в офисах страховых компаний.